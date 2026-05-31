Rizeli mucitten ilginç buluş! Köylünün hizmetine sundu

31.05.2026 - 08:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Rize'de bir vatandaş matkaptan yola çıkarak geliştirdiği kıyma makinesi ile köylüsünün yardımına koştu.

Kıvrak zekası ile tanınan Rizeliler, buluşlarına bir yenisini daha ekledi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde yaşayan Yusuf Kus, Kurban Bayramı'nda geliştirdiği pratik yöntemle dikkat çekiyor. Evde kurduğu özel mekanizmaya matkabı bağlayan Kus, bayram boyunca vatandaşların etlerini kıyma haline getiriyor.

Tamamen kendi imkanlarıyla hazırladığı sistem sayesinde kısa sürede çok miktarda kıyma çekebilen Yusuf Kus, özellikle bayram dönemlerinde mahalle sakinlerinin işini kolaylaştırıyor. Kurban kesimlerinin ardından sıraya giren vatandaşlar, etlerini pratik şekilde kıyma yaptırabiliyor.

Kurdukları mekanizmayı anlatan Yusuf Kus, "Bayram nedeniyle kasaplar kapalıydı. Ben matkaptan bunu ürettim. Matkaba bir aparat koydum, ucuna da bir demir ve kapak yerleştirdim. Matkabı çalıştırdığım zaman eti kıymaya başlıyor" dedi.