Rize'de sokakları süslüyor: 24 yaşında fırçasıyla şehri renklendiriyor

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İşini severek yaptığını ve herkese de sevdiği işin peşinden gitmesi gerektiğini tavsiye ettiğini belirten Şehitoğlu, "Bu işi severek yapıyorum ve bu sevgi işimi çok daha keyifli hale getiriyor. Kolay bir iş değil elbette ama işinizi tutkuyla yapınca zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Şu anda mesela yağmur yağıyor, ama ne yağmur ne de soğuk beni durdurabiliyor. Çalışmam gerektiğinde her koşulda burada oluyorum; ister soğukta, ister sıcakta. Çünkü sevdiğim bir işi yapıyorum ve herkese de aynı şeyi öneririm: Sevdikleri işlerin peşinden gitsinler" dedi.