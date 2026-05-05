Rize'de satın aldığı balığın türünü tehlikeden olduğunu fark etti, öperek denize geri bıraktı

Sürdürülebilir balıkçılık için vatandaşlar ve amatör balıkçılara çağrıda bulunan Armağan, "Bu denizler bizim ortak yaşam alanımız. Balık tutan kişilerin, bizim de haklarımızın olduğunu unutmaması gerekiyor. Denizdeki balıkların neslini sürdürebilmek için hangi yasal ölçülerde müsaade ediliyorsa ona uymalıyız. Denetimler vicdanlarımızda artması gerekir. Her şeyi devlet kontrolünden beklemek yerine, vicdan muhasebesi yaparak nesli tükenmekte olan ve yasaklı türlere karşı hassas olmalıyız. Bizden sonra gelecek nesillerin de bu canlıları görmesi en doğal hakkıdır. Vicdanlarımızı sorgulamamız gerekiyorö diye konuştu.