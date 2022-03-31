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MagazinRihanna transparan tarzıyla Oscar partisine damga vurdu!
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• 31 Mart 2022 - 17:49 • Son Güncelleme:

Rihanna transparan tarzıyla Oscar partisine damga vurdu!

Hamilelik sürecindeki giyimiyle adından söz ettiren Rihanna, iddialı seçimlerine bir yenisini daha ekledi. Rapçi Jay-Z'nin Chateau Marmont'taki Oscar partisine katılan ünlü yıldız, transparan seçimiyle yine paparazzilerin ilgi odağı oldu.

• 31 Mart 2022 - 17:49 • Son Güncelleme:
1Rihanna transparan tarzıyla Oscar partisine damga vurdu
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Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikteliğini sürdüren şarkıcı Rihanna, şimdilerde ilk kez anne olacak olmanın heyecanı yaşıyor.

2Rihanna transparan tarzıyla Oscar partisine damga vurdu

Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda hamilelik sürecini Extra'ya anlatmıştı. Bu dönemin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan şarkıcı, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını belirtmişti.

3AŞIRI YORGUN HİSSEDİYORUM

"AŞIRI YORGUN HİSSEDİYORUM"

Barbadoslu şarkıcı, kendini nasıl hissettiği sorulunca, "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor" demişti.

4BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ ELE VERDİ

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ ELE VERDİ!

Geçtiğimiz günlerde ise alışverişte görüntülenen Rihanna'nın sepete koyduğu bir kıyafet, bebeğinin cinsiyetini ele vermişti. Sepetine turuncu renkli bir bebek eteği koyan güzel şarkıcı, bu hareketi ile kızı olacağı iddialarını güçlendirmişti.

5TARZIYLA GÜNDEM OLDU

TARZIYLA GÜNDEM OLDU

Yeni fotoğraflarını 122 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Rihanna, kullanıcılardan oldukça ilgi görmüştü. 20 Şubat'ta 34 yaşına basan ünlü yıldızın gönderisi, yaklaşık 8 milyon beğeni ve 37 binden fazla yorum almıştı.

6ÇOK BOMBA GÖRÜNÜYORSUN

"ÇOK BOMBA GÖRÜNÜYORSUN!"

Bir takipçisi gerçek adı "Robyn Fenty" olan Rihanna'ya, "Dünyanın en güzel kadını..." derken, diğer bir kullanıcı ise, "Çok bomba görünüyorsun!" yorumunda bulunmuştu. Ayrıca ünlü isim, yine, "Bebek üşümüyor mu?" şeklinde eleştirilmekten de kurtulamamıştı.

7Rihanna transparan tarzıyla Oscar partisine damga vurdu

Öncesinde ise Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü bir markanın defilesine katılan şarkıcı, soğuk havaya rağmen giydiği kostüm ile dikkat çekmişti. Rihanna, siyah iç çamaşırını aynı renk transparan bir tül, deri çizme ve yağmurluk ile tamamlamayı tercih etmişti.34 yaşındaki ünlü isim, son olarak Rapçi Jay-Z'nin Chateau Marmont'taki Oscar partisinden karelerini aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştı.

8OSCAR PARTİSİNDEN KARELERİNİ PAYLAŞTI

OSCAR PARTİSİNDEN KARELERİNİ PAYLAŞTI

Rihanna, soğuk havaya rağmen giydiği kıyafetiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şarkıcının, siyah parlak görünümlü eteğini, üzerindeki büstiyeriyle aynı renkte olan, kolları kabarık bir tül ile tamamladığı görüldü.Instagram'da 125 milyon takipçisi bulunan Rihanna'nın peş peşe paylaştığı karelerine, kısa sürede 6 milyondan fazla beğeni ve 29 binden fazla yorum geldi.

9BEKLENEN FOTOĞRAF

BEKLENEN FOTOĞRAF

Öte yandan ünlü şarkıcıdan beklenen fotoğraf, geçtiğimiz ay gelmişti. Kamera karşısına geçen yıldız, karnı burnunda yeni karesini Instagram'dan yayınlamıştı. Heyecanı büyüyen Rihanna'nın gönderisi, takipçilerinden 18 milyondan fazla beğeni almıştı. Ayrıca aylardır hamileliğini gizleyen şarkıcı, bu paylaşımıyla kural da bozmuştu.

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