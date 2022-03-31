Rihanna transparan tarzıyla Oscar partisine damga vurdu!
Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikteliğini sürdüren şarkıcı Rihanna, şimdilerde ilk kez anne olacak olmanın heyecanı yaşıyor.
Öncesinde ise Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü bir markanın defilesine katılan şarkıcı, soğuk havaya rağmen giydiği kostüm ile dikkat çekmişti. Rihanna, siyah iç çamaşırını aynı renk transparan bir tül, deri çizme ve yağmurluk ile tamamlamayı tercih etmişti.34 yaşındaki ünlü isim, son olarak Rapçi Jay-Z'nin Chateau Marmont'taki Oscar partisinden karelerini aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştı.
OSCAR PARTİSİNDEN KARELERİNİ PAYLAŞTI
Rihanna, soğuk havaya rağmen giydiği kıyafetiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şarkıcının, siyah parlak görünümlü eteğini, üzerindeki büstiyeriyle aynı renkte olan, kolları kabarık bir tül ile tamamladığı görüldü.Instagram'da 125 milyon takipçisi bulunan Rihanna'nın peş peşe paylaştığı karelerine, kısa sürede 6 milyondan fazla beğeni ve 29 binden fazla yorum geldi.
BEKLENEN FOTOĞRAF
Öte yandan ünlü şarkıcıdan beklenen fotoğraf, geçtiğimiz ay gelmişti. Kamera karşısına geçen yıldız, karnı burnunda yeni karesini Instagram'dan yayınlamıştı. Heyecanı büyüyen Rihanna'nın gönderisi, takipçilerinden 18 milyondan fazla beğeni almıştı. Ayrıca aylardır hamileliğini gizleyen şarkıcı, bu paylaşımıyla kural da bozmuştu.