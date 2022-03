Rihanna transparan tarzıyla Oscar partisine damga vurdu!

"AŞIRI YORGUN HİSSEDİYORUM"

Barbadoslu şarkıcı, kendini nasıl hissettiği sorulunca, "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor" demişti.