Restorasyonunda kilolarca altın kullanıldı! Pencereleri kapısından büyük: Konya'da Mevlana'dan sonra en çok ziyaret edilen yer
Konya'da, pencereleri kapısından büyük olan son dönem Osmanlı eserlerinden Aziziye Camii, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Aziziye Camii Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Pıçak, “Pencereleri kapısından büyük İslami eserler içerisindeki en önemli eser. Pencerelerinin kapısından büyük olmasının nedeni ise ışığı içeriye fazla alması, sıcak bir ortam sağlaması. Aziziye Camii’nin restorasyonu sırasında 6-7 kilogram civarında altın kullanıldı” dedi.
• 28 Nisan 2025 - 10:17 • Son Güncelleme:
• 28 Nisan 2025 - 10:17 • Son Güncelleme: