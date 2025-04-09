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GündemResmen şehirlerin rengi değişti! Çok sayıda kentte etkili oldu, uzmanlar uyardı
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Resmen şehirlerin rengi değişti! Çok sayıda kentte etkili oldu, uzmanlar uyardı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde toz taşınım etkili oldu. Mardin ve Şanlıurfa'da gökyüzü turuncu renge bürünürken, vatandaşlar maskeyle sokağa çıktı. Uzmanlardan önemli uyarılar geldi.

İHA / DHA
• 09 Nisan 2025 - 16:08 • Son Güncelleme:
İHA / DHA
• 09 Nisan 2025 - 16:08 • Son Güncelleme:
1Resmen şehirlerin rengi değişti Çok sayıda kentte etkili oldu, uzmanlar uyardı

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerinde toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Siverek ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan toz taşınımı, yer yer görüş mesafesini de düşürüyor.

2ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerinde toz taşınımı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Siverek ilçesini etkisi altına alan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düşerken, araçların üzeri kısa sürede tozla kaplandı.

3Resmen şehirlerin rengi değişti Çok sayıda kentte etkili oldu, uzmanlar uyardı

Bazı vatandaşlar, tozdan korunmak için maske takmayı tercih ederken, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler zor anlar yaşadı. Yetkililer, kronik hastalığı bulunan vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, hava kalitesinde de düşüş gözlendi.

4ADIYAMAN

ADIYAMAN

Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde etkili olan toz bulutu dronla görüntülendi.Adıyaman'da toz taşınımı etkili oldu. Etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren toz bulutu dron kameralarına yansıdı.Toz bulutunun bir süre daha etkili olacağı belirtilerek vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

5MARDİN

MARDİN

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü, araçlar tozla kaplandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yaptığı uyarıların ardından Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde toz taşınımı etkili oldu. Araçların camları, evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı, hava kalitesi düştü. Araçlar, trafikte hızlarını azaltarak ilerledi. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara kentin özellikle güney kesimlerinde meydana gelebilecek hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

6‘SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIĞI OLANMAR DİKKATLİ OLMALI’

‘SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIĞI OLANMAR DİKKATLİ OLMALI’

İl Sağlık Müdürü ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Saffet Yavuz, toz taşınımına maruz kalan kişilerde nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, gözlerde tahriş veya ciltte alerjik reaksiyon gibi şikayetlerin artması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Bu tür durumların erken müdahale ile kontrol altına alınabileceğini vurgulayan Yavuz, "Vatandaşlarımızın bu süreçte sağlıklarını ihmal etmemeleri ve herhangi bir şikayet durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları büyük önem taşıyor. Halkımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Bu süreçte herkesin bilinçli davranması ve önerilere uyması, sağlık sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Toz taşınımı sırasında hava kalitesi ciddi şekilde düşüyor. Bu durum, özellikle hassas gruplar için büyük bir risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızın bu süreçte daha dikkatli olmalarını ve sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almalarını öneriyoruz” dedi.

7ŞIRNAK

ŞIRNAK

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, etkili olan toz taşınımıyla araçlar toz tabakasıyla kaplandı.Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Silopi ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü, araçlar hızlarını düşürerek ilerledi. Evlerin pencere ve balkonları ile araçların üzerleri ise toz tabakasıyla kaplandı. Oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.