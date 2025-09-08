Rekolte yüzde 95 düştü! Niğde'de ihracatta sorun çıktı

4

Kaplan, "Bizim Niğde ili olarak elma üretimimiz 552 bin ton, 600 bin ton civarında. Bu yıl beklentimiz daha da yüksekti, 700 bin tonları bulacaktı. Ancak bu yıl ancak 20-30 bin ton arası elma alabiliriz. O da kalite kriterlerini yansıtmıyor, şekil olarak bozuk meyveler söz konusu. Toplam üretimin yüzde 95’ten fazlası bölgemizde zarar gördü. Don korunması için pervane, spring, dumanlama gibi bütün aktif yöntemleri deniyoruz ama bu kez soğuğun şiddeti çok fazlaydı" dedi.