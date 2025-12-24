Regaip kandili namazı saat kaçta ve ne zaman kılınır? Diyanet 2025 Regaip gecesi namazı saati
Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, üç aylara kısa bir zaman kala merak edilmeye başladı. Tüm İslam camiası tarafından kutsal ve oldukça önemli olan Regaip Kandili'nde bol bol dua okunacak ve ibadetler eda edilecek. Peki Regaip kandili namazı saat kaçta ve ne zaman kılınır?
Hicri yılın yedinci ayı olan Recep ayı üç ayların ilk ayıdır. Recep ayının ilk Perşembesini Cumaya bağlayan gece ise Regaip Kandilidir.
Regaib kandili namazları, mübarek üç ayların karşılanması hususunda büyük önem taşır. Regaip kandili namazı kılan kişinin sevabı büyüktür. Kur’an-ı Kerim’de saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan olan, fazilet mevsiminin başladığı, Peygamber Efendimizin Allah’ın ayı diye tarif ettiği Recep ayındaki Regaip gecesi Müslümanların anlamı üzerine rağbet ettiği hayırlı bir gecedir.
Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.
Regaip Kandili gecesinde tespih ve hacet namazı kılabileceğiniz gibi kaza namazı da kılabilirsiniz. Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani saat 20.00 ile 21.15 arasında regaip kandili namazını kılabilirsiniz. Regaip Kandili'nde hacet namazı 12 rekat olarak kılabilirsiniz. Regaip Kandili Hacet namazını Kadir Suresi ile olduğu gibi Ayetel Kürsi ile de kılabilirsiniz.