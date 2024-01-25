Recep ayının 15. gecesi namazı ve niyeti! Recep ayı 15. gece namazına nasıl niyet edilir, recep ayının 15 gecesi namazı nasıl kılınır? İşte Recep ayının 15 gecesi kılınacak namaz

Namazını bitirince bana 10 kere salât okur sonra da 30'ar kere, tesbih, hamd, tekbir ve tehlil de bulunursa, yani;'Sübhanellahi Elhamdülillahi Allahüekberu Lêilêheillallah'derse, Allah-u Te'ala ona, sevaplarını yazmak, Firdevs cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere 1000 melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar üzerine hiçbir günah yazmaz.