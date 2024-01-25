Recep ayının 15. gecesi namazı ve niyeti! Recep ayı 15. gece namazına nasıl niyet edilir, recep ayının 15 gecesi namazı nasıl kılınır? İşte Recep ayının 15 gecesi kılınacak namaz
Recep ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başladı. Mübarek üç aylarla birlikte Recep ayının 15. Gecesi kılınacak namaz için araştırmalar devam ediyor. Recep ayı kameri aylardandır, hicri ayının da yedincisidir. Peki, Recep ayının 15. gecesi kılınacak namaza nasıl niyet edilir, recep ayının 15 gecesi namazı nasıl kılınır?
• 25 Ocak 2024 - 16:14 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2024 - 16:14 • Son Güncelleme: