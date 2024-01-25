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GündemRecep ayının 15. gecesi namazı ve niyeti! Recep ayı 15. gece namazına nasıl niyet edilir, recep ayının 15 gecesi namazı nasıl kılınır? İşte Recep ayının 15 gecesi kılınacak namaz
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Recep ayının 15. gecesi namazı ve niyeti! Recep ayı 15. gece namazına nasıl niyet edilir, recep ayının 15 gecesi namazı nasıl kılınır? İşte Recep ayının 15 gecesi kılınacak namaz

Recep ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başladı. Mübarek üç aylarla birlikte Recep ayının 15. Gecesi kılınacak namaz için araştırmalar devam ediyor. Recep ayı kameri aylardandır, hicri ayının da yedincisidir. Peki, Recep ayının 15. gecesi kılınacak namaza nasıl niyet edilir, recep ayının 15 gecesi namazı nasıl kılınır?

• 25 Ocak 2024 - 16:14 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2024 - 16:14 • Son Güncelleme:
1Recep ayının 15. gecesi namazı ve niyeti Recep ayı 15. gece namazına nasıl niyet edilir, recep ayının 15 gecesi namazı nasıl kılınır İşte Recep ayının 15 gecesi kılınacak namaz

Recep ayının 13. günü 24 Ocak, 14. günü 25 Ocak ve Receb-i Şerif ayının 15. gecesi Diyanet takvimine göre 26 Ocak'a denk geliyor. Hadis-i şeriflerde 'Receb, Allahü teâlânın ayıdır. Recep ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette ikram eder.' buyuruluyor. Peki, recep ayının 15. gecesi namazı nasıl niyet edilir, recep ayının 15 gecesi namazı nasıl kılınır?

2Recep ayının 15. gecesi namazına nasıl niyet edilir

Recep ayının 15. gecesi namazına nasıl niyet edilir?

Niyet ettim Allah rızası için Recep ayı hürmetine günahlarımın affı için ve dualarımın kabulü için diyerek namaza başlanır.

3Recep ayının 15. gecesi namazı ve duaları

Recep ayının 15. gecesi namazı ve duaları

1-) Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfû'an rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:"Her kim Receb'in yarı (on beşinci) gecesinde 14 rekat kılar, her rekatta, 1 Fatiha, 20 İhlas (Gulhüvallahüehad), 3'er kere de Felak ve Nas Surelerini okur.

4Recep ayının 15. gecesi namazı ve niyeti Recep ayı 15. gece namazına nasıl niyet edilir, recep ayının 15 gecesi namazı nasıl kılınır İşte Recep ayının 15 gecesi kılınacak namaz

Namazını bitirince bana 10 kere salât okur sonra da 30'ar kere, tesbih, hamd, tekbir ve tehlil de bulunursa, yani;'Sübhanellahi Elhamdülillahi Allahüekberu Lêilêheillallah'derse, Allah-u Te'ala ona, sevaplarını yazmak, Firdevs cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere 1000 melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar üzerine hiçbir günah yazmaz.

5Recep ayının 15. gecesi namazı ve niyeti Recep ayı 15. gece namazına nasıl niyet edilir, recep ayının 15 gecesi namazı nasıl kılınır İşte Recep ayının 15 gecesi kılınacak namaz

Bu namazda okuduğu her harfe karşılık, kendisine 700 hasene yazar, her rukü ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercedden 10 köşk bina eder. Her rekata mukabil, cennette ona kırmızı yakuttan 10 şehir verir. Bir melek gelip, elini omuzları arasında koyarak: 'Geçmiş günahların muhakkak bağışlandı, ameline yeniden başla' der."

6Recep ayının 15. gecesi namazı ve niyeti Recep ayı 15. gece namazına nasıl niyet edilir, recep ayının 15 gecesi namazı nasıl kılınır İşte Recep ayının 15 gecesi kılınacak namaz

2-) Recep ayının 15. gecesi, bir Fatiha, 10 İhlas ile 100 rekat kılınıp, peşine de 1000 kere istipfarda bulunmak, gününde de, bir Fatiha ve bir İhlas ile 50 rekat kılmak, teşvik edilen amellerdendir.