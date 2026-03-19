Ramazan Bayramı öncesi Kahramanmaraş'ta tezgahlar şeker ve çikolatalarla süslendi
19.03.2026 - 18:27Güncellenme Tarihi:
Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı öncesi arife günüyle birlikte bayram alışverişi hareketlendi. Şehirdeki pastanelerde tezgâhlar şeker ve çikolata çeşitleriyle süslenirken, vatandaşların ilgisi de arttı.
Kahramanmaraş'ta arife günüyle birlikte alışverişe çıkan vatandaşlar, özellikle bayram ziyaretlerinde ikram edilmek üzere şeker ve çikolatalara yöneldi.
Pastanelerde yoğunluk oluştu. Vatandaşların bayramın ilk gününe kadar alışverişlerini sürdürmesi bekleniyor.
Belma Özkan adlı vatandaş, "Tüm vatandaşlara iyi bayramlar, Rabbim güzel günler geçirmeyi nasip etsin. Bayram tatlımızı aldık. Bayram için şeker ve çikolataları aldık" dedi.
Şakir Kocabaş ise, "Sağlıklı bayrama ulaştık. Allah tekrar önümüzdeki bayramlara ulaştırsın.
Pastane bu konuda on numara sürekli alışveriş yaparız. Tatlımızı alacağız gelen misafirlere ikram etmek için" diye konuştu.
