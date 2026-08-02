Posof’ta festival coşkusu: Aşıklar ve halk oyunları damga vurdu

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Etkinliğin "Kültür ve Sanat Festivali" temasına uygun olarak, çevre illerden davet edilen çok sayıda ozan ve ses sanatçısı sahne aldı. Posof topraklarında yetişen ve vefat eden ünlü aşıkların evlatları ile torunları bu köklü geleneği ilçede yaşatmaya devam etse de festival programında bu yıl ağırlıklı olarak il dışından davet edilen konuk aşıklara ve halk oyunları ekiplerine yer verildi.