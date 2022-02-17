Plajda dehşet! Yüzerken yakaladı, parçalayarak öldürdü

Olay anına tanık olan birkaç kişi ise şiddetli saldırıyı anlattı. Kris Linto adlı bir adami Nine News'e "Adam yüzüyordu ve bir köpek balığı gelip ona dikey olarak saldırdı. Bir çığlık duyduk ve arkamızı döndük, sanki bir araba suya düşmüş gibi görünüyordu, sonra köpek balığından büyük bir su sıçradı” diye konuştu.