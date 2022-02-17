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Plajda dehşet! Yüzerken yakaladı, parçalayarak öldürdü

Avustralya'nın Sydney kentinde bir plajda yüzen adam, 3 metre uzunluğundaki bir köpek balığı tarafından parçalanarak öldürüldü. Kentteki çoğu plaj kapanırken, yetkililerin katil köpek balığını arayışı sürüyor.

• 17 Şubat 2022 - 22:01 • Son Güncelleme:
• 17 Şubat 2022 - 22:01 • Son Güncelleme:
1Plajda dehşet Yüzerken yakaladı, parçalayarak öldürdü

Avustralyalı yetkililer, Sydney'de 59 yıl sonra meydana gelen ilk ölümcül saldırının ardından, bir adamı öldüren beyaz köpek balığını arıyor. Söz konusu olayın ardından kentteki birçok plaj kapatılırken, yüzmek yasaklandı.

2Plajda dehşet Yüzerken yakaladı, parçalayarak öldürdü

Yetkililer, adı açıklanmayan 30’lu yaşlarındaki kurbanın Sidney'in doğusundaki Little Bay açıklarında köpek balığı tarafından parçalandığını açıkladı. Ancak, yetkililer henüz adamın kimliğini tespit edemedi.

3Plajda dehşet Yüzerken yakaladı, parçalayarak öldürdü

Bununla birlikte, Sidney'deki köpek balığı saldırılarının oldukça daha önce oldukça nadir olduğu,çünkü şehrin sularında uzun süredir ağlar ve diğer caydırıcı ekipmanların bulunduğu aktarıldı.

4Plajda dehşet Yüzerken yakaladı, parçalayarak öldürdü

Jet skilerde yola çıkan cankurtaranlar, köpekbalığını bulmak için şehrin doğusundaki Bondi'den güneydeki Cronulla'ya kadar 25 km'lik bir mesafe boyunca suda devriye gezdi. Katil köpek balığını bulmak için ayrıca helikopter ve insansız hava araçlarının kullanıldığı da açıklandı.

5Plajda dehşet Yüzerken yakaladı, parçalayarak öldürdü

Diğer taraftan eyalet hükümeti, köpekbalığı uzmanlarının, halk tarafından çekilen olayın görüntülerine dayanarak "en az üç metre" uzunluğunda olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

6Plajda dehşet Yüzerken yakaladı, parçalayarak öldürdü

Olay anına tanık olan birkaç kişi ise şiddetli saldırıyı anlattı. Kris Linto adlı bir adami Nine News'e "Adam yüzüyordu ve bir köpek balığı gelip ona dikey olarak saldırdı. Bir çığlık duyduk ve arkamızı döndük, sanki bir araba suya düşmüş gibi görünüyordu, sonra köpek balığından büyük bir su sıçradı” diye konuştu.

7Plajda dehşet Yüzerken yakaladı, parçalayarak öldürdü

Bununla birlikte, arama-kurtarma ekipleri, saldırıdan iki saat sonra ceset parçalarını sudan çıkarmayı başardı.Bölgenin eyalet milletvekili Michael Daley, yerel halkın "korkunç" olayla sarsıldığını söyledi. Daley, “Kurban düzenli bir ziyaretçiydi. Buraya gelip her gün yüzdüğünü öğrendim. Sydney'in en güzel plajlarından birinde güzel bir gün ama bugün topluluğumuzun üzerinde gerçekten karanlık bir örtü var" dedi.

8Plajda dehşet Yüzerken yakaladı, parçalayarak öldürdü

Öte yandan, okyanusta herhangi bir zamanda binlerce köpek balığı olduğu düşünüldüğünde, bir insan ve köpekbalığı arasında temas oldukça nadir gerçekleşiyor. Avustralya'da saldırılar genellikle daha sıcak yaz aylarında (Aralık - Şubat) meydana geliyor, çünkü daha fazla insan suya giriyor.

9Plajda dehşet Yüzerken yakaladı, parçalayarak öldürdü

Avustralya, çoğu Yeni Güney Galler ve Batı Avustralya'da olmak üzere, her yıl yaklaşık 20 köpekbalığı saldırısı kaydediyor. Avustralya Köpekbalığı Saldırı Dosyası’na göre, bu yıl ülkede şimdiye kadar dört köpek balığı saldırısı gerçekleşti. (ntv)

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