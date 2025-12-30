Peygamber efendimizin yasakladığı isimler hangileri? Kıyamet günü Allah'ın sevmediği tek isim var
Peygamber efendimizin yasakladığı isimler vatandaşların merak konusu oldu. Hz. Muhammed bir Hadis-i Şerif'te; "Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın" buyurdu. Öyle ki Allah'ın kıyamet günü kızdığı bir isim de kaynaklarda yer alıyor.
Allah'ın kızdığı ve sevmediği kimsenin ismi Melikü'l-emlâk (Şehinşâh)'tır. Allah'Tan başka malik olmadığı hem ayetlerde hem de hadislerde yer almıştır. 2023 Ramazan ayıyla birlikte vatandaşlar Peygamber efendimizin yasakladığı isimleri araştırmaya başladı.
Yeni doğan bebeklerine koyacakları ismin Kuran'a ve İslam'a uygun olmasını isteyenler için Hz. Muhammed'in sevdiği ve sevmediği isimleri derledik.
Ebu'd-Derdâ (radıyallahu anh)'tan aktarılan bigiye göre, Resulullah, "Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın" buyurdu.
Hadislere göre Allah'ın en çok sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır. Haris ve Hemmam isimleri de öyledir.
Yine Peygamber efendimiz buyurdu ki, Allah katında en düşük isim Melikü'l-emlâk (mülklerin mâliki) ismidir. Allah'tan başka Mâlik yoktur."
"Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Ya'la, Bereket, Eflah, Yesâr, Nâfi ve benzeri isimlerin kullanılmasını yasaklamayı arzu etmişti.
Süveyda, Sergen, Alev, Senem gibi isimlerin de bebeklere koyulması anlamları itibariyle uygun görülmemiştir.