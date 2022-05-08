Pereira ve Kartal'ın eseri! Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euro'yu gözden çıkardı
Sezon başında Vitor Pereira'nın verdiği rapora göre takımda kalan ve İsmail Kartal'ın gelişiyle resmen yıldız olan tecrübeli orta saha için İtalyanlar devreye girdi. 3,5 milyon teklif eden Serie A kulüplerine '5 milyon euro'dan aşağı olmaz' yanıtı veren Ali Koç'un şu anda beklemeye geçtiği belirtildi.
Süper Lig'de İsmail Karatl sonrası yakaladığı çıkış ile dikkat çeken Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi. Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Watford'da istenen performansı sergileyemeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Ozan Tufan, devre arası transfer döneminde sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye geri döndü. Yaşanan sakatlıklar sonrası sarı-lacivertlilerde formayı kapan Ozan Tufan, bir süre sonra yeniden yedek kulübesine çekildi. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'le İsmail Kartal arasında yaşanan gerilime dahil olan 27 yaşındaki oyuncu, tecrübeli teknik adam tarafından Mesut Özil'le birlikte süresiz kadro dışı bırakıldı.
Premier Lig'e veda eden Watford, Wifred Zaha'nın 31. dakikada penaltıdan bulduğu gole engel olamayınca ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Watford'ta penaltıyı yaptıran Hassane Kamara ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Daha sonraki dakikalarda iki takımın çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 1-0 bitti.
Sezonun ikinci yarısında Watford ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya sarı lacivertlilere geri dönen Ozan Tufan Teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Milli oyuncu gelecek sezon kadroda düşünülmüyor ve kulüp arayışlarını sürdürüyor. Futbolcunun Beşiktaş ile anlaştığı haberleri basına yansımıştı.
Fenerbahçe'nin bazı İtalyan ekiplerinden Miha Zajc için 3,5 milyon euroluk teklifler aldığı Sarı-Lacivertlilerin talebinin ise en az 5 milyon euro olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin önceliği oyuncuyu satmamak olsa da gelecek teklife göre hareket edileceği ve ederini bulması halinde her futbolcunun satışına onay verilebileceği kaydedildi.
Hatırlanacağı üzere Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de ara transfer döneminde Miha Zajc'ı istemiş hatta basında anlaşmanın sağlandığına dair haberler yer almıştı. Ardından yaşanan süreçte Miha Zajc'ın Hull City'ye transferi gerçekleşmemiş ve oyuncu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takdir toplamıştı.