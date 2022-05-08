Pereira ve Kartal'ın eseri! Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euro'yu gözden çıkardı

Fenerbahçe'nin bazı İtalyan ekiplerinden Miha Zajc için 3,5 milyon euroluk teklifler aldığı Sarı-Lacivertlilerin talebinin ise en az 5 milyon euro olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin önceliği oyuncuyu satmamak olsa da gelecek teklife göre hareket edileceği ve ederini bulması halinde her futbolcunun satışına onay verilebileceği kaydedildi.