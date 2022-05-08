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FenerbahçePereira ve Kartal'ın eseri! Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euro'yu gözden çıkardı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Pereira ve Kartal'ın eseri! Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euro'yu gözden çıkardı
• 08 Mayıs 2022 - 15:26 • Son Güncelleme:

Pereira ve Kartal'ın eseri! Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euro'yu gözden çıkardı

Sezon başında Vitor Pereira'nın verdiği rapora göre takımda kalan ve İsmail Kartal'ın gelişiyle resmen yıldız olan tecrübeli orta saha için İtalyanlar devreye girdi. 3,5 milyon teklif eden Serie A kulüplerine '5 milyon euro'dan aşağı olmaz' yanıtı veren Ali Koç'un şu anda beklemeye geçtiği belirtildi.

• 08 Mayıs 2022 - 15:26 • Son Güncelleme:
1Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı
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Süper Lig'de İsmail Karatl sonrası yakaladığı çıkış ile dikkat çeken Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi. Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı

Aykut Kocaman döneminde Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan, Akdeniz temsilcisinde Sergen Yalçın'la birlikte büyük bir sıçrama yaşadı. Fenerbahçe'ye geri dönen tecrübeli orta saha, sarı-lacivertlilerde yine hayal kırıklığı yarattı ve sezon başında Watford'a kiralandı.

3Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı

Watford'da istenen performansı sergileyemeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Ozan Tufan, devre arası transfer döneminde sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye geri döndü. Yaşanan sakatlıklar sonrası sarı-lacivertlilerde formayı kapan Ozan Tufan, bir süre sonra yeniden yedek kulübesine çekildi. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'le İsmail Kartal arasında yaşanan gerilime dahil olan 27 yaşındaki oyuncu, tecrübeli teknik adam tarafından Mesut Özil'le birlikte süresiz kadro dışı bırakıldı.

4Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı

Premir Lig ekiplerinden Watford, 35. hafta maçında Crystal Palace'a deplasmanda 1-0 yenilerek, 22 puanda kaldı. Watford, böylece küme düşme hattına en yakın takım oldu ve 1 maçı eksik durumda bulunan Leeds United'ın 12 puan gerisine düşerek Premier Lig'e veda etti.

5Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı

Premier Lig'e veda eden Watford, Wifred Zaha'nın 31. dakikada penaltıdan bulduğu gole engel olamayınca ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Watford'ta penaltıyı yaptıran Hassane Kamara ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Daha sonraki dakikalarda iki takımın çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 1-0 bitti.

6Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı

Sezon başında Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan'ın durumu da belli oldu. Sezon başında büyük umutlarla İngiliz ekibine transfer olan 27 yaşındaki Milli futbolcu, istenileni verememiş ve Fenerbahçe'ye geri gönderilmişti.

7Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı

İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Watford ligde kalmayı başarsaydı 7 milyon Euro ödeyerek zorunlu olarak Ozan Tufan'ı kadrosuna katacaktı.

8Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı

Sezonun ikinci yarısında Watford ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya sarı lacivertlilere geri dönen Ozan Tufan Teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Milli oyuncu gelecek sezon kadroda düşünülmüyor ve kulüp arayışlarını sürdürüyor. Futbolcunun Beşiktaş ile anlaştığı haberleri basına yansımıştı.

9Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı

Fenerbahçe'ye 2015-16 sezonunda Bursaspor'dan gelen Ozan Tufan sarı lacivertli formayla toplam 182 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atmayı başaran futbolcu, 24 asist yaptı. 65 kez Türkiye A Milli Takımı'nda yer alan Ozan Tufan 9 kez ağları havalandırmayı başardı.

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11Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı

İsmail Kartal ile birlikte performansını yükselten isimler arasında yer alan Miha Zajc, Fenerbahçe 'den ayrılabilir. Bu sezonki istatistikleriyle kariyer rekorunu kıran Miha Zajc, İtalyan takımlarının radarında.

12Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı

Fenerbahçe ile kontratı 2023 yılında bitecek olan ve Sarı-Lacivertlilerin yeni sözleşme için görüşmeler yaptığı Miha Zajc, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Geçtiğimiz dönemde kiralandığı Genoa'ya transferi son saniyede yatan Miha Zajc, bir kez daha İtalyanların gözdesi konumuna geldi.

13Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı

Fenerbahçe'nin bazı İtalyan ekiplerinden Miha Zajc için 3,5 milyon euroluk teklifler aldığı Sarı-Lacivertlilerin talebinin ise en az 5 milyon euro olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin önceliği oyuncuyu satmamak olsa da gelecek teklife göre hareket edileceği ve ederini bulması halinde her futbolcunun satışına onay verilebileceği kaydedildi.

14Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı

Hatırlanacağı üzere Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de ara transfer döneminde Miha Zajc'ı istemiş hatta basında anlaşmanın sağlandığına dair haberler yer almıştı. Ardından yaşanan süreçte Miha Zajc'ın Hull City'ye transferi gerçekleşmemiş ve oyuncu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takdir toplamıştı.

15Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig 'de 28 maça çıkan Miha Zajc 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4,7 milyon euro.

16Pereira ve Kartalın eseri Son dakikada takımda kaldı İtalyanlar 5 m.euroyu gözden çıkardı

 

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