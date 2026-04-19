Pazartesi okullar tatil mi? Okullar tatil edilecek mi? 20 Nisan Pazartesi okul var mı? Resmi açıklama geldi mi?
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı ardından vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunu araştırıyor. Pazartesi okullar tatil edildi mi, nerelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Türkiye genelinde Bugün okul var mı, valiliklerden açıklama geldi mi? İşte yapılan açıklamaların tamamı...
Bugün okullar tatil mi sorusu bugün pek çok ilde okullarda ders işlenmemesi dolayısıyla merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, 20 Nisan 2026 tarihinde ülke genelini kapsayan herhangi bir resmi tatil, ara tatil veya yarıyıl tatili bulunmasa da sendikal kararlar dolayısıyla öğretmenler greve gitmiş ve yaşanan son olaylara tepki gösterebilmek için sahaya çıkmıştı. Peki, pazartesi okullar tatil olacak mı? İşte, 20 Nisan Pazartesi günü okul var mı sorusunun yanıtı ve bazı detaylar
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, okullarda alınan yeni güvenlik önlemleri ile ilgili olarak, “Okullara ziyareti genel emir olarak yayınlayacağız. Randevu saatleri dışında okula ebeveynler de dahil olmak üzere ilgisiz şahısların girmesini yasaklıyoruz. Okul bahçesi de dahil olmak üzere, randevusuz kimse okula alınmayacak, bahçeye sokulmayacak” dedi.
Okullarda artan şiddet olayları ve öğretmen güvenliği gerekçesiyle Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen sendikaları grev kararı almıştı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise normal eğitim-öğretim programının devam edeceği bildirildi. Ancak sendikaların iş bırakma eylemi nedeniyle bu illerde de eğitim faaliyetlerinde aksamalar yaşanabilir.
Ancak Türkiye genelinde bir tatil kararı bulunmuyor. Bu doğrultuda 20 Nisan Pazartesi günü tüm illerde eğitime devam edilecek.