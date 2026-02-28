Pazarın yeni gözdesi şaşırttı: Askerler cesaret versin diye tüketiyordu

2

Karadeniz'de özellikle Sinop ve Zonguldak yöresinde bolca yetişen bir sebze türü olan zılbıtın çeşitli usullerde yemeği yapılıyor. Şifalı yönleriyle de dikkat çeken zılbıt otunun; idrar ve balgam söktürücü özelliği bulunduğu, boğaz ağrılarına ve öksürüğe iyi geldiği, iltihap ve enfeksiyonlara karşı destekleyici olduğu ifade ediliyor. Ayrıca süt artırıcı, sakinleştirici ve ateş düşürücü özellikleriyle bilinen zılbıtın, kış aylarında soğuk algınlığına karşı da tüketildiği aktarılıyor. Lapası ise yanık ve yaraların iyileşmesine yardımcı olmasıyla biliniyor.