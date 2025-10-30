Payas’ta selin izleri siliniyor! HBB yardımı vatandaşları mutlu etti
Kaynak : İHA
Hatay’ın Payas ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören vatandaşların yardımına Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) yetişti. HBB, selin bölgedeki izlerini silerken vatandaşlara ev eşyası yardımında bulundu.
Payas ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan yağış sel felaketine dönüşmüş ve bölge selden etkilenmişti. Afetzede vatandaşların yaralarının sarılması için sahaya çıkan Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Mehmet Öntürk, Payas’ta yaşanan sel felaketi sonrasında yaptığı geçmiş olsun ziyaretinde vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirdi. HBB ekipleri tarafından gece gündüz demeden yapılan çalışmalar ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Başkan Öntürk’ün Payaslı hemşerilerine yaptığı ziyaretler sırasında 1 hafta içerisinde bütün sorunların giderileceği noktasında verdiği sözler üzerine harekete geçen bütün HBB birimleri, yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında; kapanan bütün yolları açtı, yıkılan istinat duvarlarını yeniledi, su basan evlerde bütün temizlik çalışmalarının ardından duvarlarda boyama yapıldı ve oturma grubu ile yatak desteği sağlayarak vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşıladı.
Hasar alan yollarda ise asfalt ve parke taşı döşeme çalışmaları yapan HBB ekipleri, yağmur sularının deşarj edildiği kanallarda kapsamlı temizlik çalışmalarını yaparak bir sonraki yağışlar için önlem aldı.Yapılan hizmetler sonrasında duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, ilk günden itibaren HBB ekiplerinin yalnız bırakmadığını belirterek; evlerinin boyandığını, temizlik çalışmalarının yapıldığını, halıların yıkandığını, oturma grubu ile yatak desteği sağlandığını ve yolların yenilendiğini söyledi.Başkan Öntürk’ün verdiği sözleri yerine getirmesinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, evdeki her şeyin yenilenmesini sağlayan Öntürk’e ve ekiplerine teşekkür etti.