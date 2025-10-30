Payas’ta selin izleri siliniyor! HBB yardımı vatandaşları mutlu etti

3

Hasar alan yollarda ise asfalt ve parke taşı döşeme çalışmaları yapan HBB ekipleri, yağmur sularının deşarj edildiği kanallarda kapsamlı temizlik çalışmalarını yaparak bir sonraki yağışlar için önlem aldı.Yapılan hizmetler sonrasında duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, ilk günden itibaren HBB ekiplerinin yalnız bırakmadığını belirterek; evlerinin boyandığını, temizlik çalışmalarının yapıldığını, halıların yıkandığını, oturma grubu ile yatak desteği sağlandığını ve yolların yenilendiğini söyledi.Başkan Öntürk’ün verdiği sözleri yerine getirmesinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, evdeki her şeyin yenilenmesini sağlayan Öntürk’e ve ekiplerine teşekkür etti.