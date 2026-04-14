GündemPamukova’da iki mahalleye yeni içme suyu kaynağı müjdesi: 500 haneye kesintisiz su ulaşacak
HaberlerGündem Haberleri Pamukova’da iki mahalleye yeni içme suyu kaynağı müjdesi: 500 haneye kesintisiz su ulaşacak

Pamukova’da iki mahalleye yeni içme suyu kaynağı müjdesi: 500 haneye kesintisiz su ulaşacak

14.04.2026 - 19:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Pamukova’da başlatılan yeni kaynak çalışmasıyla 115 metre derinlikten çıkarılan içme suyu, bin 500 metrelik hat üzerinden iki mahalledeki 500 haneye ulaştırılacak. Saniyede 4 litre debiye sahip kaynakla yaz aylarında su ihtiyacına çözüm sağlanacak.

1Pamukova’da iki mahalleye yeni içme suyu kaynağı müjdesi: 500 haneye kesintisiz su ulaşacak

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), mevcut su kaynakları üzerindeki yükü azaltmak ve yaz aylarında artan su talebini karşılamak amacıyla yeraltı kaynaklarını sisteme dahil etmeye devam ediyor.

2Pamukova’da iki mahalleye yeni içme suyu kaynağı müjdesi: 500 haneye kesintisiz su ulaşacak

Bu çerçevede Pamukova’da yürütülen çalışmalarda, saniyede 4 litre debiye sahip yeni içme suyu kaynağı tespit edildi.

3Pamukova’da iki mahalleye yeni içme suyu kaynağı müjdesi: 500 haneye kesintisiz su ulaşacak

Yerin 115 metre altından elde edilen suyun abonelere ulaştırılması için ekipler, bin 500 metrelik yeni iletim hattı inşa ediyor.

4Pamukova’da iki mahalleye yeni içme suyu kaynağı müjdesi: 500 haneye kesintisiz su ulaşacak

Bölgenin coğrafi şartlarına uygun olarak planlanan hat, çıkarılan suyu doğrudan Teşvikiye İçme Suyu Deposu’na aktaracak.

5Pamukova’da iki mahalleye yeni içme suyu kaynağı müjdesi: 500 haneye kesintisiz su ulaşacak

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Teşvikiye ve Bayırakçaşehir mahallelerinde su arzı kesintisiz hale getirilecek.

6Pamukova’da iki mahalleye yeni içme suyu kaynağı müjdesi: 500 haneye kesintisiz su ulaşacak

"Yeraltı kaynakları ihtiyaç doğrultusunda sisteme alınıyor"

SASKİ tarafından projeye ilişkin yapılan açıklamada, yeraltı sularının doğru yönetilmesinin önemine değinilerek şu ifadelere yer verildi:

7Pamukova’da iki mahalleye yeni içme suyu kaynağı müjdesi: 500 haneye kesintisiz su ulaşacak

"Şehrimizin su geleceğini planlarken alternatif kaynakların doğru politikalarla yönetilmesine hassasiyet gösteriyoruz.

8Pamukova’da iki mahalleye yeni içme suyu kaynağı müjdesi: 500 haneye kesintisiz su ulaşacak

Suyun tükenebilir kaynak olduğunu unutmadan yeraltı kaynaklarını mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sisteme dahil ediyoruz. Kaynaklardaki içme suyunu iletecek altyapı ağını Teşvikiye ve Bayırakçaşehir mahallelerimize kazandırıyoruz."