Pamukova’da iki mahalleye yeni içme suyu kaynağı müjdesi: 500 haneye kesintisiz su ulaşacak
Pamukova’da başlatılan yeni kaynak çalışmasıyla 115 metre derinlikten çıkarılan içme suyu, bin 500 metrelik hat üzerinden iki mahalledeki 500 haneye ulaştırılacak. Saniyede 4 litre debiye sahip kaynakla yaz aylarında su ihtiyacına çözüm sağlanacak.
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), mevcut su kaynakları üzerindeki yükü azaltmak ve yaz aylarında artan su talebini karşılamak amacıyla yeraltı kaynaklarını sisteme dahil etmeye devam ediyor.
Bu çerçevede Pamukova’da yürütülen çalışmalarda, saniyede 4 litre debiye sahip yeni içme suyu kaynağı tespit edildi.
Yerin 115 metre altından elde edilen suyun abonelere ulaştırılması için ekipler, bin 500 metrelik yeni iletim hattı inşa ediyor.
Bölgenin coğrafi şartlarına uygun olarak planlanan hat, çıkarılan suyu doğrudan Teşvikiye İçme Suyu Deposu’na aktaracak.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Teşvikiye ve Bayırakçaşehir mahallelerinde su arzı kesintisiz hale getirilecek.
"Yeraltı kaynakları ihtiyaç doğrultusunda sisteme alınıyor"
SASKİ tarafından projeye ilişkin yapılan açıklamada, yeraltı sularının doğru yönetilmesinin önemine değinilerek şu ifadelere yer verildi:
"Şehrimizin su geleceğini planlarken alternatif kaynakların doğru politikalarla yönetilmesine hassasiyet gösteriyoruz.
Suyun tükenebilir kaynak olduğunu unutmadan yeraltı kaynaklarını mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sisteme dahil ediyoruz. Kaynaklardaki içme suyunu iletecek altyapı ağını Teşvikiye ve Bayırakçaşehir mahallelerimize kazandırıyoruz."