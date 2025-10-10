Pakistan'dan ve Çankırı'dan Kayseri'ye getiriyor! Müşterilerin gözü önünde parçalayıp satıyor

3

Tuzun içinde herhangi bir karışım ve katkı olmadığını belirten Çelik "İnsanların gözlerinin önünde tuzu çekiyorum, tartıyorum, parçalayıp veriyorum. Fabrikasyon olan bir tuz değil yani. Ben bunu doğal bir şekilde yapıp veriyorum. İçimden gelerek ve severek yapıyorum. Ekmeğimi ben bu tuzdan çıkartıyorum" ifadelerini kullandı.