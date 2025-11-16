Otostop yaptığı araç mezar oldu! Çorum'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

2





112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anat’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Yunus Anat’ın, kazada hayatını kaybettiği otomobile otostop çekerek bindiği öğrenildi.



Otomobil, trafik ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.