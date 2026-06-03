ÖSYM SINAV TAKVİMİ DEĞİŞTİ 2026 | AGS Ertelendi: Geç Başvuru Hakkı Verildi! Geç Başvuru Nedir, Nasıl Yapılır?

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ÖSYM SINAV TAKVİMİ DEĞİŞTİ Mİ? AGS NEDEN ERTELENDİ?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takviminde önemli bir değişikliğe gitti. Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı sınavların tarihleri ileri alındı.



Bu kapsamda, 12 Temmuz 2026’da yapılması planlanan 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT oturumları ertelendi. Yeni takvim doğrultusunda sınavların 26 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacağı resmen açıklandı.



Sadece AGS değil, aynı süreçte:



ALES/2: 2 Ağustos 2026

YÖKDİL/2: 9 Ağustos 2026 tarihine ertelendi.