ÖSYM SINAV TAKVİMİ DEĞİŞTİ 2026 | AGS Ertelendi: Geç Başvuru Hakkı Verildi! Geç Başvuru Nedir, Nasıl Yapılır?
ÖSYM sınav takvimi değişti mi, AGS ertelendi mi? 2026 AGS yeni sınav tarihi ne zaman? Geç başvuru nedir, kimler yararlanabilir? ÖSYM geç başvuru nasıl yapılır? AİS ekranı üzerinden geç başvuru hakkı nasıl kullanılır? İşte son dakika gelişmeleriyle “ÖSYM sınav takvimi güncellemesi, AGS erteleme kararı ve geç başvuru süreci” hakkında merak edilen tüm detaylar…
ÖSYM sınav takvimi değişti mi, AGS ertelendi mi, geç başvuru hakkı kimleri kapsıyor? Geç başvuru nedir, nasıl yapılır, ücret farkı var mı? Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden geç başvuru ekranı açıldı mı? 2026 AGS yeni sınav tarihi ne zaman, sınav merkezleri değiştirilebilir mi?Son dakika gelişmesiyle birlikte ÖSYM, 2026 yılı sınav programında önemli bir güncellemeye gitti. İşte AGS ve sınav ertelemeye dair tüm detaylar...
ÖSYM SINAV TAKVİMİ DEĞİŞTİ Mİ? AGS NEDEN ERTELENDİ?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takviminde önemli bir değişikliğe gitti. Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı sınavların tarihleri ileri alındı.
Bu kapsamda, 12 Temmuz 2026’da yapılması planlanan 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT oturumları ertelendi. Yeni takvim doğrultusunda sınavların 26 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacağı resmen açıklandı.
Sadece AGS değil, aynı süreçte:
ALES/2: 2 Ağustos 2026
YÖKDİL/2: 9 Ağustos 2026 tarihine ertelendi.
AGS ERTELENDİ: GEÇ BAŞVURU HAKKI VERİLDİ Mİ?
Sınav tarihinin değişmesiyle birlikte ÖSYM, adayları yakından ilgilendiren önemli bir karar daha aldı.
AGS için geç başvuru hakkı yeniden tanındı ve süresi genişletildi.
Buna göre:
Geç başvuru başlangıcı: 3 Haziran 2026
Son başvuru: 4 Haziran 2026 saat 23:59
Ayrıca daha önce başvuru yapan adaylara da:
Sınav merkezi tercihlerini güncelleme hakkı tanındı.
GEÇ BAŞVURU NEDİR?
En çok cevabı araştırılan konulardan biri de “geç başvuru nedir?” sorusu oldu.
Geç başvuru, ÖSYM sınavları için belirlenen normal başvuru süresini kaçıran adaylara tanınan son başvuru fırsatıdır.
Geç başvuru sürecinin temel özellikleri:
Normal başvuru tarihleri sona erdikten sonra açılır
Süre çok kısadır (genellikle 1-2 gün)
Başvuru ücreti %50 artırımlı alınır
İşlemler yalnızca ÖSYM sistemi üzerinden yapılır
ÖSYM GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR? ADIM ADIM ANLATIM
Adaylar, “ÖSYM geç başvuru nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte adım adım geç başvuru işlemi:
Geç başvuru adımları
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yapın
TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme girin
Başvurulacak sınavı seçin (AGS, ALES vb.)
Başvuru formunu eksiksiz doldurun
Geç başvuru ücretini artırımlı olarak ödeyin
Başvurunuzu onaylayarak işlemi tamamlayın
Başvurular:
ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM mobil uygulamasından yapılabilir
2026 AGS YENİ SINAV TARİHİ
Son yapılan açıklamaya göre:
Eski tarih: 12 Temmuz 2026
Yeni tarih: 26 Temmuz 2026
Sonuç tarihi ise:
26 Ağustos 2026 olarak duyuruldu