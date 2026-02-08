Osmaniye'nin göz bebeği dört mevsim turist akınına uğruyor!

2

Esnaf, dört mevsim turizmin gelişmesiyle birlikte hem istihdamın artacağını hem de bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan daha da canlanacağını vurguladı.Zorkun Yaylası'nın, yaz aylarında serin havası, kış aylarında ise kar manzarasıyla hem yaz hem de kış turizmi potansiyeli olduğu, söyleyen esnaf Reşit Durgar, "Yaz aylarında burası oldukça yoğun olduğu için kalabalık oluyor. Buna istinaden biz kışın da burada kalıyoruz. Yaylaya gelen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yılın her döneminde hizmet vermeye devam ediyoruz. Burada çok güzel doğal güzellikler var. Ben yılın 12 ayı burada kaldığım için, daha önce yaşadığım bazı rahatsızlıklarım şu an yok. Daha rahat nefes alabiliyorum. Önceden nefes almakta zorlanıyordum ancak şu anda burada çok rahatım. Yaklaşık 12 ay buradayım vatandaşlar bizi arayarak mahallelerinde elektrik olup olmadığını soruyor ya da yoğun kar yağışı sonrası evlerinin durumunu kontrol etmemizi istiyor. Biz de bu konularda yardımcı oluyoruz. Mahsur kalan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Burada adeta Kızılay ya da AFAD gibi bir görev üstleniyoruz. Burayı canlı tutmaya çalışıyoruz. 12 ay boyunca buradayız. Bu vesileyle yaylanın tanıtımına katkı sunduğu için Belediye Başkanımız İbrahim Çenet'e teşekkür ediyorum. Gerçekten şu an yoğun bir talep var. Burada olduğumuz için geleni gideni birebir görüyoruz. Gelen olsun ya da olmasın, biz burada talebi karşılamaya devam ediyoruz" diye konuştu.