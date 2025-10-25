Osmaniye’de Yer Fıstığı Festivali başladı! Herkes oraya akın etti

2

Etkinlik alanında yer fıstığından yapılan ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu. Tiyatro gösterisinin yapıldığı festivalde, yemek yarışmaları da gerçekleştirildi.Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kentin tescilli yer fıstığıyla ilgili düzenledikleri festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.Konuşmaların ardından stantları gezen protokol üyeleri, ürünleri inceledi ve ziyaretçilerle sohbet etti. Festival, yarın sona erecek.