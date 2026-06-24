Osmaniye'de hasat başladı! Üretici dertli: Maliyeti 70 TL, satışı 50 TL!

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Hal piyasasında fiyatlar 40 ila 60 lira arasında değişiyor. İlacını, otunu, bakımını ve emeğini hesapladığınızda maliyeti yaklaşık 70 lirayı buluyor. Biz ise ürünümüzü 50-60 liraya satıyoruz. Aşırı yağışlar, çiçeklenme döneminde kirazları biraz etkiledi. Bir miktar seyreklik oldu ama fazla zarar vermedi. Zaten kiraz nemli havayı seviyor. Bizim burada esen garbi rüzgarı olmasa bu kiraz olmaz. Bu kirazı, burada esen garbiye borçluyuz. Bugün de yağmur yağdı, ardından güneş açtı. Bu da kalibrenin biraz daha gelişmesini sağlayacak. Bu sene Allah verdi. Ancak müşteri sıkıntısı var" diye konuştu.