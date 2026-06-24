Osmaniye'de hasat başladı! Üretici dertli: Maliyeti 70 TL, satışı 50 TL!
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kiraz hasadı yüksek verimle başladı. Bu yıl yağışlar sayesinde meyve kalitesi yüz güldürse de, ihracat kapılarının kapalı olması üreticiyi vurdu.
Bahçe ilçesine bağlı Yukarıdere köyünde sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta üreticiler, dallardan özenle topladıkları kirazları kasalara yerleştiriyor. Meyve iriliği ve kalitesiyle yüzleri güldüren kirazda bu sezon verimin iyi olduğu belirtildi.
Babasından kalan 5 dönümlük kiraz bahçesinde üretime devam eden Yahya Şen, bu yıl yağışların fazla olmasının verimi artırdığını ancak ihracatın olmamasının üreticiyi olumsuz etkilediğini söyledi. "Ürünümüz güzel, kalite de iyi. Ancak ihracatın olmaması bizi kötü etkiliyor" diyen Şen, topladıkları kirazları kendi imkanlarıyla 50-60 lira arasında sattıklarını söyledi.
"Pazar olmadığı için şu anda ürünümüzü vatandaşa makul fiyatlarla satmaya çalışıyoruz" diyen Yahya Şen, "Babam bu araziyi 1997'li yıllarda dikti. O dönemlerde, özellikle 2005-2010 yılları arasında güzel verim alıyorduk. Geçen yıl yaşanan don olayı nedeniyle meyve alamadık. Bu yıl ise meyvemiz çok güzel. Kalitesi de kalibresi de oldukça iyi. Gördüğünüz gibi kirazlarımız gayet güzel görünüyor. Ancak pazarımız yok. Pazar olmadığı için şu anda ürünümüzü vatandaşa makul fiyatlarla satmaya çalışıyoruz.
Hal piyasasında fiyatlar 40 ila 60 lira arasında değişiyor. İlacını, otunu, bakımını ve emeğini hesapladığınızda maliyeti yaklaşık 70 lirayı buluyor. Biz ise ürünümüzü 50-60 liraya satıyoruz. Aşırı yağışlar, çiçeklenme döneminde kirazları biraz etkiledi. Bir miktar seyreklik oldu ama fazla zarar vermedi. Zaten kiraz nemli havayı seviyor. Bizim burada esen garbi rüzgarı olmasa bu kiraz olmaz. Bu kirazı, burada esen garbiye borçluyuz. Bugün de yağmur yağdı, ardından güneş açtı. Bu da kalibrenin biraz daha gelişmesini sağlayacak. Bu sene Allah verdi. Ancak müşteri sıkıntısı var" diye konuştu.