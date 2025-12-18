Osmaniye'de hasat başladı! Çiftçinin yüzü gülüyor: Hedef 3 bin ton rekolte
Türkiye’de ıspanak üretiminde 11’inci sırada yer alan Osmaniye’de hasat mesaisi başladı. Tarlalara giren üreticiler bereketli bir sezon beklerken, kent genelinde bu yıl 3 bin tonun üzerinde rekolte hedefleniyor.
Yaklaşık 3 bin tonu aşan bir rekolte bekliyoruz. Üretimimiz bereketli olsun, hayırlı olsun. İnşallah çiftçilerimizin yüzünü hep güldürsün diyoruz. Çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı.