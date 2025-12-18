Osmaniye'de hasat başladı! Çiftçinin yüzü gülüyor: Hedef 3 bin ton rekolte

GAZETE VATAN ANA SAYFA
18.12.2025 - 09:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye’de ıspanak üretiminde 11'inci sırada yer alan Osmaniye’de, hasat heyecanı yaşanıyor. Verimli topraklarıyla tarımsal üretimde söz sahibi olan kentte, bu yıl 3 bin tonun üzerinde rekolte hedefleniyor.

Kadirli ilçesi Vayvaylı köyünde gerçekleştirilen hasat programına katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, çiftçilerle birlikte tarlaya giderek hasat yapıp bereketli bir sezon diledi.

Üreticimize bereketli bir sezon dilediğini söyleyen Vali Yılmaz, "Kadirli ilçemizde ıspanak tarlasındayız. Ispanak topluyor hemşehrilerimiz. Türkiye'de ıspanak üretiminde Osmaniye'miz 11'inci sırada.

Yaklaşık 3 bin tonu aşan bir rekolte bekliyoruz. Üretimimiz bereketli olsun, hayırlı olsun. İnşallah çiftçilerimizin yüzünü hep güldürsün diyoruz. Çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı.