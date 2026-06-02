Ordulu üretici gizli sermayeyi buldu! Görenler şaşkın: Sadece 1 yılda sayısını 11 katına çıkardı
Perşembe ilçesinde yaşayan bir üretici, belediyenin sağladığı alım garantisi ve kuluçka desteğiyle hayvancılıkta adeta devrim yaptı. Geçen yıl 20 adetle adım attığı sektörde, büyük bir başarı oranı yakalayarak sayıyı 220'ye çıkardı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantili olarak yürüttüğü kaz yetiştiriciliği projesi kapsamında 20 kazla üretime başlayan Adem Kütük, 1 yılda 220 kaz civcivine ulaştı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 2019 yılında göreve gelmesinin ardından başlatılan tarım ve hayvancılık projeleri kapsamında hayata geçirilen kaz yetiştiriciliği projesi, alım garantisi vermesiyle üreticilerin güvenini kazanıyor.
Kaz etinin restoran menülerinde yer almaya başlamasıyla birlikte üretimin desteklenmesi amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kanatlı kesimhanesi kurulurken, tesis yetiştiricilere ücretsiz hizmet sunuyor. Ayrıca üreticilerin en önemli sorunlarından biri olan civciv temini için kurulan damızlık kaz üretimi ve kuluçkahanesi de sektöre önemli katkı sağlıyor. Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde yaşayan 40 yaşındaki Adem Kütük de Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden yararlanarak geçen yıl 20 kazla başladığı üretimini kısa sürede büyüttü. Kütük, kazlardan elde ettiği yumurtaları belediyenin kuluçkahanesine vererek yüzlerce civciv elde etti.
Çiftliğine astığı pankartla memnuniyetini dile getiren Kütük, pankarta, "Fındık zahmetli, kaz bereketli. 20 kaz ile başlayan hikaye, 220 kazlık büyük sermaye. Desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederim" ifadelerini yazdı.Kaz yetiştiriciliğine başlamasında en önemli etkenin Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantisi olduğunu belirten Adem Kütük, "Geçen yıl Ordu Büyükşehir Belediyesinden 20 kaz alarak bu işe başladık. Bizi bu işe yönlendiren en önemli etken alım garantisi oldu. Aldığımız kazlar ocak ayında yumurtlamaya başladı. 20 kazdan 460 yumurta elde ettik. Bu yumurtaların 410’unu Büyükşehir Belediyesinin kaz kuluçkahanesine verdik. Şu ana kadar 220 kaz civcivimiz çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Kuluçkadan normalde en fazla yüzde 65 oranında civciv çıkarken bizde bu oran yüzde 80’in üzerinde gerçekleşti" dedi.
Kaz yetiştiriciliğinin giderek yaygınlaştığını ifade eden Kütük, "Büyükşehrin alım garantisinin yanı sıra yoldan geçen vatandaşlar bile bizlere sipariş vermeye başladı. Nasıl Kars kazı varsa, biz de Ordu kazı üretmeye başladık. Bu işi daha da büyütmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Düzenli yapıldığında fındığa ek önemli bir gelir elde edilebileceğini görüyoruz" diye konuştu.