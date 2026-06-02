Ordulu üretici gizli sermayeyi buldu! Görenler şaşkın: Sadece 1 yılda sayısını 11 katına çıkardı

Çiftliğine astığı pankartla memnuniyetini dile getiren Kütük, pankarta, "Fındık zahmetli, kaz bereketli. 20 kaz ile başlayan hikaye, 220 kazlık büyük sermaye. Desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederim" ifadelerini yazdı.Kaz yetiştiriciliğine başlamasında en önemli etkenin Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantisi olduğunu belirten Adem Kütük, "Geçen yıl Ordu Büyükşehir Belediyesinden 20 kaz alarak bu işe başladık. Bizi bu işe yönlendiren en önemli etken alım garantisi oldu. Aldığımız kazlar ocak ayında yumurtlamaya başladı. 20 kazdan 460 yumurta elde ettik. Bu yumurtaların 410’unu Büyükşehir Belediyesinin kaz kuluçkahanesine verdik. Şu ana kadar 220 kaz civcivimiz çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Kuluçkadan normalde en fazla yüzde 65 oranında civciv çıkarken bizde bu oran yüzde 80’in üzerinde gerçekleşti" dedi.