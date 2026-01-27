Ordulu iki kardeşi parmaklarını kaybetti ama pes etmedi! 48 yıldır üretmeye devam ediyorlar

3

Eksik parmaklarına rağmen işlerini severek yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Hasan Biliş, soba yaparken pres makinesine elini kaptırdığını belirterek, “1996’da 4 parmağımı kaybettim. Benden 2 sene sonra da kardeşim aynı şekilde 2 parmağını kaybetti. Bu işe severek, aynı şekilde devam ediyoruz. Hem ben hem de kardeşim, parmaklarımız olmadığı halde çalışıyoruz. Sağlığım el verdikçe bu işe devam edeceğim” dedi.