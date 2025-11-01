GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ordu’da köylülerin kabusuna karşı harekete geçildi! 200 tanesi birden doğaya bırakıldı

01.11.2025 - 15:50

Kaynak : İHA

Ordu'da kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında doğaya 200 sülün salındı.

Doğanın dengesini korumak ve biyolojik çeşitliliği desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gümüşhane Kelkit Sülün Üretme İstasyonu’nda üretilen 200 sülünü Ordu’nun Ünye ilçesinde doğayla buluşturdu.

Sülünlerin doğaya salımıyla birlikte kahverengi kokarca zararlısına karşı doğal dengeyi destekleyecek biyolojik mücadeleye katkı sağlanması hedefleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği için benzer çalışmaların farklı bölgelerde de devam edeceğini bildirdi.