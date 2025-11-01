Ordu’da köylülerin kabusuna karşı harekete geçildi! 200 tanesi birden doğaya bırakıldı
01.11.2025 - 15:50Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Ordu'da kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında doğaya 200 sülün salındı.
1
2
Sülünlerin doğaya salımıyla birlikte kahverengi kokarca zararlısına karşı doğal dengeyi destekleyecek biyolojik mücadeleye katkı sağlanması hedefleniyor.
3
Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği için benzer çalışmaların farklı bölgelerde de devam edeceğini bildirdi.