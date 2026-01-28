Ordu'da kahverengi kokarcaya karşı seferberlik devam ediyor! 300 bin kışlakta ilaçlama başladı

3

"Bunun devamının gelmesi gerekiyordu, şu anda tüm kutrumlar birlik olarak ilaçlamalara devam ediliyor" diyen Soydan, "Çünkü kahverengi kokarcalar kışlaklara girmiş durumda, nisan ayına gelene kadar, hava sıcaklığı 17-18 dereceye yükselene kadar buralardan çıkmayacaklardır. Biz de hava şartlarına göre bu kışlaklarda ilaçlamaya devam ediyoruz, yapılmadığı sürece ürünlerimize ciddi zararları olacaktır. Geçen yıllarda yapılan mücadelenin faydasını görerek, şimdiki mücadelemizi yapıyoruz. İnşallah bunda başarılı olmak istiyoruz, yapılan çalışmaların da olumlu sonuçlarını görüyoruz" şeklinde konuştu.



Kahverengi kokarcaya karşı 2026 sezonunda hedefin 300 binden fazla kışlağın ilaçlanması olduğunu belirten Soydan, "Bazı evler, samanlıklar gibi yerler kapalı olabiliyor. Biz, eğer gurbette olanlar varsa bu yapıların anahtarlarını mutlaka akrabalarına ya da muhtarlarına bırakmalarını istiyoruz. Çünkü kışlak ilaçlaması yapılmayan bir tek noktanın bile kalmaması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.