Ordu'da insanları ısıtan iyilik! Günde 200 bardak ikram ediyor

3

İlk başlarda bu çorba ikramını kendi imkanlarımla veriyordum. Sonra sanal medyadan gören hayırsever arkadaşlar ‘bizler için de çorba dağıt’ dediler. Örneğin bugünkü çorbayı ABD’de yaşayan bir arkadaşımızın desteği ile dağıtıyoruz. Bazen ise tavuklu pilav dağıtılmasını isteyenler de oluyor, onu da yapıyoruz. Bazen de diğer lokantacılardan ‘niye bedava çorba dağıtıyorsunuz’ diye tepki alıyoruz” dedi.