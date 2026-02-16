Ordu'da fındıktan sonra yeni kazanç kapısı oldu! Rusya, Japonya, İspanya sıraya girdi

4

Bu tesislerin proje kapasitelerinin 6 bin 263 ton olduğuna dikkati çeken Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:"2025 yılında iç su ve denizlerimizden toplam 6 bin 7 ton balık üretimi gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda deniz sahasında Türk somonu üretiminin artması ile ağ kafeslerinden yurt dışına özellikle Rusya, Japonya, Vietnam, Güney Kore, KKTC ve İspanya'ya ihracat yapılmaktadır. Bu sayede ilimiz ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Geçen yıl ilimizden yaklaşık 2 bin ton su ürünleri ihracatı gerçekleşmiştir."