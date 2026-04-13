Ordu'da doğadan toplayıp eve getiriyor! Çocukluk merakı kazanç kapısı oldu: Tanesi 2 bin liradan sipariş yağıyor
Ordu'da yaşayan 62 yaşındaki Turgut Özcan, kimsenin dokunmaya bile cesaret edemediği dikenli sarmaşıkları tam 45 yıldır kazanca dönüştürüyor. Çocuk yaşta bir komşusundan görerek öğrendiği zanaatını türküler eşliğinde sürdüren usta, doğadan topladığı dikenleri ilmek ilmek işleyerek balık sepeti yapıyor.
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Turgut Özcan, tam 45 yıldır doğadan topladığı dikenli sarmaşıkları kullanarak, geleneksel yöntemlerle balık sepeti örüyor. Bu zanaatı çocuk yaşta yaşlı bir komşusundan öğrenen Özcan, her gün el emeği ile işlediği dikenli sarmaşıklarla bir sepet örüyor.
Aynı zamanda türkü söylemeyi de çok seven Özcan, sepet örerken bir yandan da türküler seslendiriyor. İnsanların merak üzerine satın aldığı balık sepetlerine talebin güzel olduğunu ifade eden Özcan, doğada artık eskisi kadar sarmaşık bulamadığına dikkat çekti.
Çocuk yaşlarında başladığı mesleğini 45 seneden bu yana devam ettirdiğini kaydeden Özcan, "Dağlardan dikenleri kesip getiriyorum ve balık kapanları yapıyorum. Bu işi yapan da kalmadı. Dikenim olursa günde 2 tane yapabiliyorum. Diken bulması mesele, artık eskisi kadar bulunmuyor. Araba tutup köylere gidiyorum, oradan dikenleri kesip gelip evimin önünde balık kafesleri yapıyorum. Dikenleri kestikten sonra hemen yapılmıyor, 15-20 gün kadar kuruma süresi gerekiyor" dedi.
"Sepet ören komşumu izleyerek öğrendim"
Çocukluk yıllarında balık sepeti ören bir komşusunu izleyerek bu zanaatı öğrendiğini belirten Özcan, "Bununla derede, denizde, yaylada balık tutuluyor, her yere atılır. Bunun içerisine ekmek ve taş konuluyor, sapına ip bağlanıyor ve suya atılıyor. Sonrasında sabah gidip balıklar alınıyor" diye konuştu.
Sepetlerin 6-7 sene kadar çürümeden kullanıldığını ifade eden Özcan, "Kullanılmadığı sürece 30 yıl dahi çürümeden duruyor, uzun ömürlü. Bu, bölgede ‘melocan' olarak da bilinen bitkinin dikeni. Bu işi benim haricimde yapanbir kişi daha vardı, o da rahatsızlandı, başka yapan da yok" ifadelerine yer verdi.
"Yaz aylarında talep artıyor"
Yazın sepetlere talebin arttığını ve fiyatının bin 500 ile 2 bin lira arasında olduğunu söyleyen Turgut Özcan, "Mevsimi gelince isteseler de bulamayabiliyorlar. 100 tane kadar yapmıştım, şimdi 5 tane kaldı, hepsi satıldı. Tokat, Giresun ve Ankara'dan dahi geliyorlar. Bununla balık yakalaması keyifli oluyor" şeklinde konuştu.
Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde uzun yıllar boyunca kullanılan sepetler, ekmek parçaları ve içlerine konan taşlarla akşamdan suyun bir noktasına bırakılıyor. Sepetler sabah sudan çıkarıldığında ise balıkların içerisinde yakalandığı görülüyor. Sepet ile balık avcılığının bölgede uzun yıllardır kullanıldığı biliniyor.