Onlar okey oynadıkça masaya para yağdı: Çorum'da böyle yol kesme görülmedi
30.09.2025 - 09:43Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Mehmet KABA/İSKİLİP (Çorum), (DHA)-
Çorum'un İskilip ilçesinde gelin almaya giden damadın kullandığı aracın önünü arkadaşları okey masası kurarak kesti. Bahşiş alınmasının ardından masa kaldırılırken, o anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Konvoyun ilerlemesi mümkün olmayınca, aracı kullanan damat indi. Bir süre sohbet eden damat ve yanındakiler, yolu kesenlere bir miktar para verdi. Bahşişi alan arkadaşları, okey masasını hızla yoldan kaldırarak konvoyun geçişine izin verdi.
Gelin ve damat köye doğru hareket ederken, o anlar ise cep telefonu kamerasına kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.