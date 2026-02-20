GAZETE VATAN ANA SAYFA
Önce başından vurdular, sonra cesedini yaktılar! Korkunç cinayetin sırrı 16 yıl sonra çözüldü

20.02.2026 - 11:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet YİRUN-Murat YAYIN/TEKİRDAĞ, (DHA)

Tekirdağ'da 2010 yılında vahşice katledilen Niyazi Aslan dosyasındaki 16 yıllık karanlık aydınlandı. Tozlu raflardan inen dosyayı titizlikle inceleyen JASAT, katil zanlılarının izini Edirne'de buldu. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 17 Temmuz 2010 tarihinde Niyazi Aslan, Doğanköy Mahallesi'nde başından silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülmüş halde bulundu.

Cinayete ilişkin yapılan soruşturmada bir sonuç alınmayınca dosya, rafa kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cinayetin aydınlatılması için dosyayı yeniden ele aldı.

Jandarma, cinayet şüphelilerinin İ.A. (69), S.A. (48), Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) olduğunu belirledi. İncelemede; şüphelilerden İ.A. ve S.A.'nın zaman içinde öldüğü anlaşıldı.

Jandarma, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlediği operasyonda Y.A., Y.K. ve H.İ.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve Y.K. tutuklandı, H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.