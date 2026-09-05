Okul saldırısıyla 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesine hakkında yakalama kararı verildi

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Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 saat süren duruşma sonunda ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 10 kez müebbet, ‘Olası kastla yaralama’ suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen Uğur Mersinli’nin tutukluluk halinin devamına, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen eşi Peyman Pınar Mersinli’nin ise tahliyesine karar verildi.