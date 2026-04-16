Okul saldırısında tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler: 'O okulda eğitim görmeyi çok istedi'
Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerden Adnan Göktürk Yeşil’in acılı babasının sözleri yürekleri burktu. Oğlunun başarılı bir öğrenci olduğunu ve oğlunun Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi çok istediğini dile getiren baba "Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu." dedi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 1'i öğretmen 8 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı Türkiye'yi yasa boğdu. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Yeşil'in, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu.Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'e başsağlığı diledi.
Baba Yeşil, gazetecilere, oğlunun çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi. Oğlunun, Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi çok istediğini dile getiren Yeşil, "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu." dedi.
Yeşil, oğlunun saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'yı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor.
Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu."