Öğretmenlere ücretsiz oldu! Manisa'da sabah saatlerinde başladı

24.11.2025 - 11:47Güncellenme Tarihi:

Manisa’nın Demirci ilçesinde fırıncı Harun Çınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir jest yaparak öğretmenlere ücretsiz simit dağıttı.

Demirci’nin Çamlıca Mahallesi’nde 25 yıldır fırıncılık yapan Harun Çınar, eşi Tuğba Çınar ile birlikte hazırladıkları simitleri gün boyunca öğretmenlere hediye etti.

Fırına gelen öğretmenler simitlerini ücretsiz alırken, talep eden okullara da simitler bizzat ulaştırıldı.

Fırıncı Harun Çınar'ın eşi Tuğba Çınar öğretmenlere verdikleri değeri vurgulayarak, "Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bizleri ve çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize özel olarak bugün fırınımızda ürettiğimiz simitleri ücretsiz yaptık. İsteyen öğretmenlerimizin okullarına kadar simitleri ulaştırıyoruz. Fırınımıza gelen öğretmenlerimiz ücretsiz olarak simitlerimizden alabiliyor. Öğretmenler bizim baş tacımız" dedi.