Öğretmenlere ücretsiz oldu! Manisa'da sabah saatlerinde başladı

Fırıncı Harun Çınar'ın eşi Tuğba Çınar öğretmenlere verdikleri değeri vurgulayarak, "Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bizleri ve çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize özel olarak bugün fırınımızda ürettiğimiz simitleri ücretsiz yaptık. İsteyen öğretmenlerimizin okullarına kadar simitleri ulaştırıyoruz. Fırınımıza gelen öğretmenlerimiz ücretsiz olarak simitlerimizden alabiliyor. Öğretmenler bizim baş tacımız" dedi.