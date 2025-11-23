Öğretmenler yollara düştü: Zorlu coğrafyada eğitim mücadelesi

5





"Bizim için kayıp öğrenci yoktur"



Öğrencileri okula kazandırmak için sahada büyük çaba gösteren fedakâr öğretmenlerden olan İngilizce öğretmeni Betül Nur Akcagöz, öncelikle öğrencilerin devamsızlıklarının altında yatan ekonomik, ailevi ya da sosyal çevre kaynaklı sebepleri araştırdıklarını ifade etti. Bu etkenler belirlendikten sonra öğrencilerin evlerine ziyaretlerde bulunduklarını aktaran öğretmen Akcagöz, "Sene başından beri devamsız olan öğrencilerimizi tespit ediyoruz. Okulumuzda bununla ilgili bir komisyon kurduk. İlk olarak öğrencilerimizin devamsızlıklarının altında yatan sebepleri araştırıyoruz. Bu nedenler ekonomik olabilir, ailevi olabilir ya da sosyal çevreden kaynaklanabilir. Tüm bu etkenleri belirledikten sonra öğrencilerimizin evlerine ziyaretlerde bulunuyoruz. Yaptığımız ziyaretler kapsamında öğrencilerimizi okula nasıl geri kazandırabileceğimizi, motivasyonlarını nasıl artırabileceğimizi ve onlara nasıl destek olabileceğimizi değerlendiriyoruz. Ardından öğrencilerimizi yeniden okula kazandırıyor, okul ile bağlarını güçlendirmelerini sağlıyoruz. Bizim için kayıp öğrenci yoktur; hiçbir öğrenci gözden çıkarılmaz. Bu anlayışla elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz ve bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.