Öğrenciler kendi markalarını kurdu! Mezun olduktan sonra işleri hazır: İstanbul'daki tüm okullarda kullanılacak

İTO Meclis Üyesi ve Çolakoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Akif Çolak, boya üretiminde 30 yılı aşkın deneyimi öğrencilere aktarmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.



Çolak, okula her türlü desteği sağladıklarını, sürece maddi ve manevi katkı sunduklarını ifade ederek, İTO Başkanı Şekib Avdagiç'e de katkılarından dolayı teşekkür etti.



Boya üretimindeki güncel formülleri öğrencilerle birebir paylaştıklarını dile getiren Çolak, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimizin kimya bölümü konusunda tercihlerini buradan yana yapmaları bizi de memnun eder. Buradan birkaç öğrenci şu anda bizde staj görüyor. Sektörde, mühendislikten ziyade daha çok usta ve teknik eleman mantığı var. İlla üniversiteye gitmeleri şart değil. Meslek lisesi mezunlarının direkt üretime ve ülkesine katkısı olması için iş hayatına bir an önce atılmaları gerekiyor. Biz de bunu burada meslek liseleriyle birlikte inşallah ikame edeceğiz."



Öğrencilerden Mustafa Can Büke ise boya malzemelerini makineler yardımıyla işlediklerini, bunları kovalara tavan ve duvar boyası olarak ayrı ayrı paketlediklerini söyledi.



Büke, projenin güzel bir girişim olduğunu belirterek, "Boyayı bizim yapmamız beni heyecanlandırıyor. Çünkü hem kendi okulumuzda hem de başka okullarda kullanılacağı için bu çok güzel bir his." dedi.