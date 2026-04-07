Nisan ayında 2 metre kar var! Kars Sarıkamış'ta sezon uzadı

4

Sarıkamış'ta kayak yapmanın keyfini çıkardığını ifade eden Çiğdem Çelikönder, "Şu an Sarıkamış Kayak Merkezindeyim. Nisan ayı olmasına rağmen kar kalınlığı ve kar seviyesi oldukça mükemmel, dilediğiniz zaman gelip burada keyifle kayak yapabilirsiniz. Tüm seviyeye uygun iyi pistler bulunmaktadır. Tüm kayakseverleri bekliyoruz" dedi.Öte yandan bahar güneşi altında kayak yapma fırsatı bulan kayakseverler, sabah saatlerinde pistlerin en verimli halini deneyimlerken, gün içinde güneşin tadını çıkararak eşsiz manzaraların keyfini sürüyor. Sarıçam ormanlarıyla çevrili pistler, doğa ile iç içe bir deneyim sunuyor.