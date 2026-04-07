Nisan ayında 2 metre kar var! Kars Sarıkamış'ta sezon uzadı
Türkiye’nin birçok noktasında kayak takımları depolara kaldırılırken, Kars’ın gözbebeği Sarıkamış Kayak Merkezi’nde sezonun en keyifli günleri yaşanıyor. Nisan ayının ortasına yaklaşmamıza rağmen yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı, Sarıçam ormanlarıyla çevrili pistleri hala bembeyaz tutuyor. Alpler dışında dünyada sadece Sarıkamış’ta bulunan "kristal kar" yapısı, bahar güneşiyle birleşince ortaya tadına doyulmaz bir manzara çıkıyor.
Sarıkamış'ta özellikle kristal kar yapısı, kayak tutkunlarının ilgisini çeken en önemli özelliklerden biri. Alpler'i aratmayan bu özel kar türü, kayak ve snowboard yapanlara hem güvenli hem de keyifli bir deneyim sunuyor.
Türkiye genelinde pistlerin büyük kısmı kapanmışken, Sarıkamış'ta sezonun uzaması yerli turistlerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor.
Sarıkamış'ta kayak yapmanın keyfini çıkardığını ifade eden Çiğdem Çelikönder, "Şu an Sarıkamış Kayak Merkezindeyim. Nisan ayı olmasına rağmen kar kalınlığı ve kar seviyesi oldukça mükemmel, dilediğiniz zaman gelip burada keyifle kayak yapabilirsiniz. Tüm seviyeye uygun iyi pistler bulunmaktadır. Tüm kayakseverleri bekliyoruz" dedi.Öte yandan bahar güneşi altında kayak yapma fırsatı bulan kayakseverler, sabah saatlerinde pistlerin en verimli halini deneyimlerken, gün içinde güneşin tadını çıkararak eşsiz manzaraların keyfini sürüyor. Sarıçam ormanlarıyla çevrili pistler, doğa ile iç içe bir deneyim sunuyor.
Sarıkamış'ın 4 mevsim turizm potansiyeline sahip olması, özellikle bu tür uzun sezonların bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade ediliyor. Nisan ayında kayak yapabilmenin ayrıcalığını yaşamak isteyenler için Sarıkamış, Türkiye'de nadir bulunan destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Baharın ortasında karla buluşmak ve kayak keyfini sürdürmek isteyenler için Sarıkamış hala cazibesini koruyor.