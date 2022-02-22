Nightbirdie lakabı ile tanınan Jane Marczewski genç yaşında kansere yenik düştü

YARIŞMADAN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Yarışmada bu kadar dikkat çekmişken tekrarlayan hastalığına konsantre olmak için America's Got Talent'tan çekilmek zorunda kaldığını da sosyal medya hesabından duyurmuştu Jane Marczewski. "Hastalıkla mücadele etmek, bütün zamanımı ve enerjimi alıyor. Bu sezon yarışmaya devam edemeyeceğimi üzülerek duyuruyorum" diye yazmıştı genç şarkıcı. Jane Marczewski açıklamasına şu satırlarla devam etmişti: "Hayat her zaman, bunu hak edenlere bile biraz nefes aldırmaz. Ama biz bunu zaten biliyorduk."