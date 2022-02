Nightbirdie lakabı ile tanınan Jane Marczewski genç yaşında kansere yenik düştü

'DAİMA HATIRLANACAKSIN'

Jane Marczewski'nin yarıştığı ve adını duyurduğu America's Gat Talent'ın resmi sosyal medya hesabından da duygu dolu bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada da, genç şarkıcının seçmelerle seslendirdiği "It's Ok" adlı kendi şarkısıyla hafızalara kazındığı belirtildi. Paylaşımda şu satırlar yer aldı: "Senin sesin, senin hikayen ve mesajların milyonlarca kişiye dokundu. "Nightbirdie", America's Got Talent ailesi tarafından daima hatırlanacaksın." Jane Marczewski'in yarıştığı dönemde jüri koltuğunda oturan Heidi Klum, Sofia Vergara, Terry Crews ve Howie Mandel de sosyal medya hesaplarından bu erken kayıpla ilgili duygularını ifade ettiler.