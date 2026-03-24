Niğde'ye bahar geldi: Belediye harekete geçti

Kış mevsiminin ardından şehrin çehresini yenilemek için harekete geçen Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki tüm yeşil alanlarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in yakından takip ettiği çalışmalarla sadece parklar değil; ana arterlerdeki orta refüjler ve yol kenarları da hem görsel olarak güzelleşiyor hem de daha temiz hale getiriliyor.Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Yürütülen çalışmalarda yalnızca rutin temizlik faaliyetleriyle sınırlı kalınmıyor; parklardaki tüm sosyal donatılar ve yeşil alanlardaki peyzaj elden geçiriliyor. Bu kapsamda, çocukların güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi için oyun grupları ile spor aletlerinde zamanla yıpranan veya kırılan parçalar tek tek yenileniyor.Banklar ve çardaklar bahar sezonuna hazır hale getirilirken; parklarda, orta refüjlerde ve yol kenarlarında temizlik aralıksız sürdürüyor. Son aşamada ise aydınlatma sistemleri kontrol edilerek gerekli tüm onarımlar tamamlanıyor" ifadelerine yer verildi.