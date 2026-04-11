GündemNiğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı
HaberlerGündem Haberleri Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı

Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı

11.04.2026 - 21:13

Kaynak: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)

Niğde’de her yıl 11-12 Nisan'da kutlanan Nevruz Bayramı etkinleri, kortej eşliğinde coşkuyla başladı.

1

Niğde'de 11-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında kortej gerçekleştirildi.

2Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı

Mehter takımı eşliğinde kentte düzenlenen korteje; Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

3Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı

Şehir merkezinde yoğun ilgi gören kortej, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

4Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı

'NEVRUZ YENİ BİR BAŞLANGICI TEMSİL EDİYOR'

Kortejin ardından konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Nevruz’un köklü bir geçmişe sahip kadim bir gelenek olduğunu vurgulayarak,

5Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı

" Nevruz, ortak kültürün, kardeşliğin ve dayanışmanın en güçlü sembollerinden biridir.

6Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı

Nevruz yalnızca mevsimsel bir değişim değil; umutların yeşerdiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği yeni bir başlangıcı temsil ediyor.

7Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı

Kutlamalar gün boyunca kent genelinde devam edecek, ertesi gün ise Ulukışla ilçesine bağlı Altay köyünde kutlamalara yapılacak" dedi.

8Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, bu yılki Nevruz kutlamalarının Niğde Valiliği himayesinde, Kazakistan Büyükelçiliği ve kamu kurumlarının katkılarıyla daha kapsamlı şekilde düzenlendiğini söyledi.

9Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı

Niğde’de Nevruz Bayramı kutlamaları gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

10Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı
11Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı
12Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı
13Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı
14Niğde'de Nevruz Bayramı coşkusu kortejle başladı