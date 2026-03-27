Niğde'de ekim başarıyla tamamlandı! Üreticiye yeni gelir kapısı açıldı
Niğde'de üreticilere yüksek gelir sağlayacak alternatif bir model hayata geçirildi.Katma değeri yüksek 'çörek otu' mesaisi meyvelerini vermeye başladı. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin akademik desteğiyle kadın kooperatifleri tarafından toprakla buluşturulan çörek otu, bölge çiftçisine yeni bir ekonomik fırsat sunuyor.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nde kadın emeğini tarımsal üretimle buluşturan bir çalışma hayata geçirildi.Kadın Kooperatifleri ile yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirilen saha uygulamasında, 5 dekarlık alanda çörek otu ekimi başarıyla tamamlandı.
Kadınların üretimdeki rolünü güçlendirmek ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlik; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu’nun yanı sıra akademik personel, öğrenciler ve Hüdavent Hatun Kadın Kooperatifi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Etkinlikte, çörek otu bitkisinin ekim teknikleri, toprak hazırlığı ve bakım süreçleri hakkında katılımcılara uygulamalı bilgiler aktarılırken üretim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar sahada uygulamalı olarak gösterildi.
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından yapılan açıklamada; "Gerçekleştirilen çalışma, üniversite ile toplum arasındaki iş birliğinin güçlü bir örneğini ortaya koyarken, bölgesel tarımın geliştirilmesine de katkı sağladı. Katma değeri yüksek ürünler arasında yer alan çörek otunun üretiminin yaygınlaştırılmasıyla üreticilere yeni ekonomik fırsatlar sunulması hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.