Niğde'de 51 bin fidenin karşılığı alındı: NOHÜ'de hasat yapıldı

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Öğrencilerin de katılımıyla 51 bin metrekarelik alana 51 bin fide dikildiğini ifade eden Uslu, yaz başında gerçekleştirilen ekimlerin ardından ürünlerin hasat dönemine ulaştığını söyledi. Üretim alanında biber, kavun, karpuz, domates, patlıcan ve salatalık başta olmak üzere çok sayıda sebze ve meyvenin yetiştirildiğini kaydeden Uslu, bölgede yetiştirilen yeni karpuz çeşitlerinin de bulunduğunu ifade etti.