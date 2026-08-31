Niğde'de 51 bin fidenin karşılığı alındı: NOHÜ'de hasat yapıldı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 51 bin metrekarelik alana dikilen 51 bin fideyle yetiştirilen meyve ve sebzelerin hasadı gerçekleştirildi.
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da üretim alanında gerçekleştirilen hasada katılarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Üniversite olarak tarımsal üretimi eğitim, araştırma ve bölgesel kalkınmayla birlikte ele aldıklarını belirten Rektör Uslu, Niğde’nin önemli bir tarım şehri olduğuna dikkat çekti.
Rektör Uslu, "Niğde’mizde birçok alanda tarımsal faaliyetler devam ediyor. Ancak tarımsal faaliyetlerin eğitim ve öğretim çalışmalarıyla birlikte yürütülmesi de büyük önem taşıyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hem çiftçilerimizin eğitimine katkı sağlıyor hem de bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.
Öğrencilerin de katılımıyla 51 bin metrekarelik alana 51 bin fide dikildiğini ifade eden Uslu, yaz başında gerçekleştirilen ekimlerin ardından ürünlerin hasat dönemine ulaştığını söyledi. Üretim alanında biber, kavun, karpuz, domates, patlıcan ve salatalık başta olmak üzere çok sayıda sebze ve meyvenin yetiştirildiğini kaydeden Uslu, bölgede yetiştirilen yeni karpuz çeşitlerinin de bulunduğunu ifade etti.
Üniversitenin üretim faaliyetlerinde kar amacı taşımadığını vurgulayan Rektör Uslu, eğitim ve araştırma faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç fazlası ürünlerin üniversitenin satış ofisleri aracılığıyla personel ve vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirtti. Uslu, "Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan fazla ürünleri satış ofislerimizde hem personelimizle hem de halkımızla buluşturuyoruz. Meyve ve sebze hasadımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.