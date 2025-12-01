Niğde'de 15 dakika kuralı devreye girdi! Projenin detayları belli oldu
Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tek yön projesinde tamamlanan çalışmaları değerlendirerek parklanma düzenine ilişkin alınan yeni kuralları açıkladı.
Vali Cahit Çelik, projenin şehre hayırlı olmasını dileyerek uygulama sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yeni tedbirler alındığını belirtti. Vali Çelik, "Tek yön projesinde belediyenin görevlendirdiği personel, 15 dakika park yapılmasına izin verilen alanlarda araçların park saatini işaretleyecek. 15 dakikayı geçen sürücülere ise polis ekiplerimizce cezai işlem uygulanacak" dedi.
İkinci sıra parklanmanın kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurgulayan Vali Çelik, KGYS direklerinin bir hafta içinde yeniden aktif hale getirileceğini belirterek, "Hiçbir vatandaşımıza ceza yazmak istemeyiz ancak kurallara uymayan olursa gerekli işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
Vali Çelik, ayrıca yeni otopark projeleri tamamlandığında şehir merkezindeki park sorununun önemli ölçüde azalacağını söyledi.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise üç ay önce başlatılan tek yön projesinin büyük oranda tamamlandığını, sadece aydınlatma direkleri ve yeşillendirme gibi küçük düzenlemelerin kaldığını kaydetti. Özdemir, Doktor Sami Yağız Caddesi ile İmam Hatip Meydanı arasındaki sol şeritte uygulanan 15 dakikalık kısa süreli parklanma kuralına uyulmadığını ve özellikle sabah saatlerinde ikinci sıra parklanmanın arttığını dile getirdi. Bu nedenle sol şeritte görevlilerin bulunacağını belirten Başkan Özdemir, "Araç park ettiği anda görevlimiz camına park saatinin yazılı olduğu bir slip koyacak. Süreye uymayanlara trafik ekiplerince ceza uygulanacak" dedi.
Yol güzergahındaki yan yolun da ikinci sıra parklanmayı engellemek amacıyla yapıldığını ifade eden Özdemir, yayaların trafik ışıkları ve yaya geçitlerini kullanmaması nedeniyle yakın zamanda korkuluk montajı yapılacağını söyledi.
Yakında hizmete girmesi planlanan otopark projeleriyle park sorununun çözüme kavuşacağını belirten Başkan Özdemir, "İmam Hatip Meydanı'ndaki iki katlı otopark 6-7 ay içinde hizmete girecek. Dışarı Cami yanındaki kamulaştırılan alana 200 araçlık yeni bir otopark yapılacak. Eski Valilik binasının yerine ise üç katlı otopark planlıyoruz" diye konuştu.