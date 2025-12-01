Niğde'de 15 dakika kuralı devreye girdi! Projenin detayları belli oldu

4

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise üç ay önce başlatılan tek yön projesinin büyük oranda tamamlandığını, sadece aydınlatma direkleri ve yeşillendirme gibi küçük düzenlemelerin kaldığını kaydetti. Özdemir, Doktor Sami Yağız Caddesi ile İmam Hatip Meydanı arasındaki sol şeritte uygulanan 15 dakikalık kısa süreli parklanma kuralına uyulmadığını ve özellikle sabah saatlerinde ikinci sıra parklanmanın arttığını dile getirdi. Bu nedenle sol şeritte görevlilerin bulunacağını belirten Başkan Özdemir, "Araç park ettiği anda görevlimiz camına park saatinin yazılı olduğu bir slip koyacak. Süreye uymayanlara trafik ekiplerince ceza uygulanacak" dedi.