New York’ta Türk rüzgârı: 63 firma ile çıkarma yapıldı
ABD’nin en büyük gıda fuarlarından Summer Fancy Food Show’da Türkiye bu yıl 63 firmayla güçlü bir çıkış yaptı. New York’taki Javits Center’da kurulan Türk Pavilyonu yoğun ilgi görürken, Türk mutfağı ve gıda ürünleri binlerce sektör temsilcisinin beğenisine sunuldu.
ABD’nin New York kentinde düzenlenen ve Kuzey Amerika’nın en önemli gıda fuarları arasında gösterilen Summer Fancy Food Show’da Türkiye, geniş katılımı ve ürün çeşitliliğiyle dikkat çekti. Dünyanın dört bir yanından binlerce sektör profesyonelini buluşturan fuarda 63 Türk firması yer alırken, Türk Pavilyonu ziyaretçilerin en yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Zeytinyağından kuru meyveye, peynirlerden soslara, bakliyattan atıştırmalıklara kadar yüzlerce Türk ürünü Amerikalı alıcılarla buluşurken, fuar kapsamında gerçekleştirilen canlı yemek şovları ve tadım etkinlikleri de büyük ilgi gördü. 50’den fazla ülkeden katılımcının ve 2 binden fazla firmanın yer aldığı organizasyonda Türk firmaları hem yeni iş bağlantıları kurdu hem de ürünlerini uluslararası pazara tanıtma fırsatı yakaladı.
Başkonsolos Yazal: "Amacımız Türk gıda ürünlerini dünyaya tanıtmak"New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada Türkiye’nin fuardaki güçlü varlığına dikkat çekerek, "63 Firmamız var burada. Her yıl zaten büyük bir katılım gösteriyoruz. Biz zaten Türk Mutfağı'yla hep gurur duyarız, haklı olarak da gurur duyarız. Ama bir de bunun arkasında tabii gıda ürünlerimizde de gurur duymamız gerektiğini insan böyle günlerde anlıyor. Bizim Türkiye'de çok rahat, her zaman erişimimiz olan harika gıdaları böyle bizim gibi yurt dışında yaşadığınız zaman aynı lezzette, aynı saatte, aynı kalitede bulamadığınız durumlarda değerini daha da iyi anlıyorsunuz. Şimdi tabi burada yapılan sadece Türk mutfağını tanıtmak değil, burada firmalarımız, gıda ürünleri üreten firmalarımız bu ürünleri olabilecek dünya mutfaklarına da sokmak, dünyadaki çeşitli tüketicilerin evlerine ulaştırmak, hem ülkemize gelir getirmek hem de Türkiye'nin ülkemizi tanıtmak için bir çaba gösteriyorlar. 63 firma buraya gelirken emekle geliyor. Bunları örgütleyen birliklerimiz Ege İhracatçılar Birliği, bu işin belki en önceki lokomotiflerinden bir tanesi. Sadece burada değil dünyanın başka yerlerinde de böyle sorumluluk göstermiş durumda. En önemlisi Amerika için olmazsa olmaz, her iş için olmazsa olmaz. Bunu düzenli, kararlı bir şekilde yıllardır yapıyor. Bu akşam da Türkiye'nin de Türk gıda ürünlerinin tanıtıldığı hem yabancıların hem de burada bu işten belki iş irtibatı kurmasını sağlayabileceğimiz yerlerin temsilcilerinin bulunduğu bir gece düzenlenecek. Amacımız Türk mutfağının yanında Türk gıda ürünlerini, Türk gıda ürünlerinin binlerce yıla dayanan tarihini, önemini ve bir yerlerle de Türkiye'yi tabii dünyayı tanıtmak ve ekonomimize de fayda sağlamak" ifadelerini kullandı.
Ege İhracatçılar Birliği: "Birçok üründe dünyanın lider ülkelerinden biriyiz"Ege İhracatçılar Birliği Başkan Vekili ve Turkish Tastes Projesi Koordinatörü Bedri Girit ise Türkiye’nin gıda sektöründeki üretim gücünü anlatarak, "Bedri Girit, Ege İhracatçılar Birliği Başkan Vekiliyim. Aynı zamanda da ‘Turkish Tastes’ projesinin koordinasyon görevini üstleniyorum. Sayın Büyükelçinin ifade ettiği üzere 63 firmanın koordinasyon görevliliği bakanlık tarafından biz üstleniyoruz. Dolayısıyla onlara en iyi hizmeti verebilmek adına daha doğrusu Türkiye'nin sağlıklı ürünlerini Amerikan halkına tanıtabilmek adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Çünkü Türkiye özellikle gıda sektöründe birçok kategoride birinciliği var. Mesela belki birçok insan bilmiyordur ama biz Çupra ve Levrek'te Avrupa'nın en büyüğüyüz, Alabalık'ta ikincisiyiz, Çam balında dünyanın en büyüğüyüz gibi diğerlerinde de hangi üretim olursa olsun süt, peynir, türevleri vs. bunların hepsinde bir şeyimiz var. Yani mutlaka ilk 10 içindeyiz. Yumurtada ilk 5 içindeyiz. Kanatlı sektöründe sekizinciyiz gibi.İşte bunu da artık marketle yerine koyma şeyimiz var, hedefimiz var. Yani bu birinciliklerimiz veya sektörün bu derinliğini satış kanalında da aynı dereceye almak için. Mesela biz balda en büyüksek, dünyanın en büyük bal ihracatçısı olmak isteriz. Bunun yanında işte yeni şeylerimiz var. Promot ettiğimiz ürünler var. Gerçi Ufuk Başkanım burada. Kendisi birazdan bilgi verir özellikle balık konusunda. Türk somonu var. Bunun üzerinde çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl, hafızam beni yanıltmıyorsa 520 Milyon dolar ihracatımız oldu yeni başlıyor olmamıza rağmen. Yani oldukça iyi yerlere gidiyoruz. Dünkü yaptığımız çalışmalarda gelen firmalar ilgiden çok memnundular. Bugün henüz şeyi almadık, genelde öğleden sonra alıyoruz. Bugünkü duruma göre de hareket edeceğiz. Eğer bir eksik yapmamız gereken varsa bütün önerilere de açığız" dedi.Türk somonu ve su ürünleri ABD pazarında büyüyorEge Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir de Türk su ürünlerine yönelik ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Merhabalar, Ufuk Atakan Demir, Ege su ürünleri hayvansal mamuller ihracatçılar birliği başkanıyım. Her sene katılıyoruz bu New York'ta, çok önem veriyoruz. Kıymetli yetiştirdiğimiz özellikle ürünleri burada tüketicilere sunuyoruz, Amerikan halkına sunuyoruz. Her geçen sene ihracatta artışı yakaladık. Özellikle bizim alanımız su ürünleri, hayvansal mamuller olduğu için Türk somonunda çok büyük hedefimiz var Amerika'da. Her geçen gün onu tanıtmak için aşçılarla görüyorsunuz, tadımlar yaptırtıyoruz. Amacımız hızla Amerika'daki pazar payımızı arttırmak olacak. Burada aşçılarımızın yaptığı yemeklerin bütün içeriğini Türk mamulleri oluşturuyor bu önemli. Zeytinyağımız, bulgurumuz, mercimeğimiz, çupra, levrek, Somon. Hepsi birlikte inanılmaz bir talep var. Görüyorsunuz arkamda. Herkesin damak tadına da uydu. Biz Amerika'da bu işi çok büyütmeye hedefliyoruz" dedi.