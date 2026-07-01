New York’ta Türk rüzgârı: 63 firma ile çıkarma yapıldı

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Ege İhracatçılar Birliği: "Birçok üründe dünyanın lider ülkelerinden biriyiz"Ege İhracatçılar Birliği Başkan Vekili ve Turkish Tastes Projesi Koordinatörü Bedri Girit ise Türkiye’nin gıda sektöründeki üretim gücünü anlatarak, "Bedri Girit, Ege İhracatçılar Birliği Başkan Vekiliyim. Aynı zamanda da ‘Turkish Tastes’ projesinin koordinasyon görevini üstleniyorum. Sayın Büyükelçinin ifade ettiği üzere 63 firmanın koordinasyon görevliliği bakanlık tarafından biz üstleniyoruz. Dolayısıyla onlara en iyi hizmeti verebilmek adına daha doğrusu Türkiye'nin sağlıklı ürünlerini Amerikan halkına tanıtabilmek adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Çünkü Türkiye özellikle gıda sektöründe birçok kategoride birinciliği var. Mesela belki birçok insan bilmiyordur ama biz Çupra ve Levrek'te Avrupa'nın en büyüğüyüz, Alabalık'ta ikincisiyiz, Çam balında dünyanın en büyüğüyüz gibi diğerlerinde de hangi üretim olursa olsun süt, peynir, türevleri vs. bunların hepsinde bir şeyimiz var. Yani mutlaka ilk 10 içindeyiz. Yumurtada ilk 5 içindeyiz. Kanatlı sektöründe sekizinciyiz gibi.İşte bunu da artık marketle yerine koyma şeyimiz var, hedefimiz var. Yani bu birinciliklerimiz veya sektörün bu derinliğini satış kanalında da aynı dereceye almak için. Mesela biz balda en büyüksek, dünyanın en büyük bal ihracatçısı olmak isteriz. Bunun yanında işte yeni şeylerimiz var. Promot ettiğimiz ürünler var. Gerçi Ufuk Başkanım burada. Kendisi birazdan bilgi verir özellikle balık konusunda. Türk somonu var. Bunun üzerinde çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl, hafızam beni yanıltmıyorsa 520 Milyon dolar ihracatımız oldu yeni başlıyor olmamıza rağmen. Yani oldukça iyi yerlere gidiyoruz. Dünkü yaptığımız çalışmalarda gelen firmalar ilgiden çok memnundular. Bugün henüz şeyi almadık, genelde öğleden sonra alıyoruz. Bugünkü duruma göre de hareket edeceğiz. Eğer bir eksik yapmamız gereken varsa bütün önerilere de açığız" dedi.Türk somonu ve su ürünleri ABD pazarında büyüyorEge Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir de Türk su ürünlerine yönelik ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Merhabalar, Ufuk Atakan Demir, Ege su ürünleri hayvansal mamuller ihracatçılar birliği başkanıyım. Her sene katılıyoruz bu New York'ta, çok önem veriyoruz. Kıymetli yetiştirdiğimiz özellikle ürünleri burada tüketicilere sunuyoruz, Amerikan halkına sunuyoruz. Her geçen sene ihracatta artışı yakaladık. Özellikle bizim alanımız su ürünleri, hayvansal mamuller olduğu için Türk somonunda çok büyük hedefimiz var Amerika'da. Her geçen gün onu tanıtmak için aşçılarla görüyorsunuz, tadımlar yaptırtıyoruz. Amacımız hızla Amerika'daki pazar payımızı arttırmak olacak. Burada aşçılarımızın yaptığı yemeklerin bütün içeriğini Türk mamulleri oluşturuyor bu önemli. Zeytinyağımız, bulgurumuz, mercimeğimiz, çupra, levrek, Somon. Hepsi birlikte inanılmaz bir talep var. Görüyorsunuz arkamda. Herkesin damak tadına da uydu. Biz Amerika'da bu işi çok büyütmeye hedefliyoruz" dedi.