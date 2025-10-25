Nevşehirli çift UNESCO mirasına böyle sahip çıktı: Peribacalarının arasına dikiyorlar!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve her sabah balonlarla renklenen Kapadokya’nın eşsiz manzarasına gönüllü olarak güzellik katan Lütfü Höke ve eşi, Peribacaları’nın arasına fidanlar dikerek bölgeyi yeşillendiriyor.

Nevşehir’de yaşayan Lütfü Höke, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya’nın eşsiz manzarasına güzellik katmak için gönüllü bir çalışma yürütüyor. Höke, eşiyle birlikte Peribacaları’nın arasına ağaçlar dikerek bölgeyi yeşillendiriyor.

Balon turlarının her sabah gökyüzünü renklendirdiği bölgede, Peribacaları’nın arasında dikilen ağaçlar hem doğaya hem de görsel güzelliğe katkı sağlıyor. Lütfü Höke ve eşi, diktikleri fidanların bakımını da özenle yapıyor.

Lütfü Höke, "Peribacalarının arasına dal diktik. Zaman zaman buralara gelip diktiğimiz ağaçların çapası, budaması ve sulamasını yapıyoruz. Bizim için de güzel bir uğraş. Burada vakit geçiriyoruz, doğayla iç içe olmak bizi mutlu ediyor.

Onlar büyüdükçe bizim de hoşumuza gidiyor. Özellikle Kapadokya bölgesinde, Peribacalarının arasında olması daha çok hoşumuza gidiyor. Daha önceden buralar bakımsızdı, zamanla güzel hale getirdik. Burası balon kalkış alanı olduğu için, yukarıdan seyredenlerin de hoşuna gidiyor" dedi.

Eşiyle birlikte doğaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Höke, Kapadokya’nın doğal dokusuna zarar vermeden çevreyi yeşillendirmeye devam edeceklerini söyledi.