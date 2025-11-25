Nevşehir'de üniversite okuyor ama asıl tutkusu traktör direksiyonunda! 'Dönmek için gün sayıyorum'

8

"Çiftçiliği, tarım ve hayvancılıkla uğraşmayı seviyorum. Babamla çalışmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Turizm İşletmeciliği bölümünde okuyorum ama çiftçiliğe devam etmek istiyorum. Okula gittiğimde köyümü özlüyorum. Köye gelmek için gün sayıyorum. Vizelerim biter bitmez köye geliyorum. Köye geldiğimde sağlıklı ve huzurlu hayat yaşadığımı hissediyorum."



Koç, köye geldiğinde babasının ve annesinin dinlenmesini istediğini ancak dinlenmeyi sevmediğini, köyde yaşamanın ve traktörle tarlaya gitmenin kendisini dinlendirdiğini, köy hayatının daha iyi geldiğini söyledi.