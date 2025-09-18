Nevşehir'de 600 yıllık kültürel miras kömürlükten çıktı! Çabalar sonuç verdi, gizemi aydınlatılacak

3

Uzmanlar, yapının köyün kurucusu Taşkın Paşa tarafından ibadethane veya dergâh olarak yaptırıldığını değerlendiriyor. 600 yıllık yapıyı yerinde inceleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Taşkın Paşa köyümüz özelikle 14. yüzyılda Selçuklu ve Selçuklu sonrasına ait çok sayıda tarihi eserlerin bulunduğu bir köyümüz. Bu köyümüzde bulunan cami, medrese, zaviye ve gün yüzüne yeni çıkan dergah yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip. Bu eserlerin öncelikli olarak koruma altına alınması, restore edilmesi ve ziyarete açılması hem köyümüzün, hem de bölgemiz açısından çok önemli. Bu nedenle bu gün burada incelemede dulunduk" dedi.